Isco: "Siempre lo he dejado claro, quiero estar en el Real Madrid muchos años"

Etiquetas

El jugador del Real Madrid Isco Alarcón volvió a dejar "claro" su deseo de continuar vistiendo la camiseta blanca por "muchos años" tras la victoria ante el Sporting (2-3) gracias a un doblete que resolvió el escollo asturiano en la jornada 32 de La Liga.

"Lo más importante han sido los tres puntos", dijo el malagueño, que volvió a ser preguntado por su futuro. "Siempre lo he dejado claro, quiero estar en el Real Madrid muchos años. A la gente no sé por qué le sorprende que quiera jugar más, todos queremos jugar más", comentó.

"Si creyese que no lo merezco, no lo diría. Mis padres me han dicho que tengo que luchar por lo que quiera y aquí sigo haciéndolo", añadió el centrocampista andaluz, que decidió el encuentro en Gijón con un zapatazo ajustado en el minuto 90.

Te interesa leer: Isco le da media Liga al Real Madrid con una exhibición de talento en Gijón (2-3)

Además, Isco dijo que nunca ha dicho que quiera irse. "La prensa malinterpreta las palabras o las lleva a su terreno. Más que informar lo que le interesa es vender. Desde el primero momento dije que me quería quedar y lo sigo manteniendo. Seguro que tanto el club como yo tomaremos la decisión correcta al final de temporada. Quiero seguir aquí y voy a hacer todo lo posible", añadió.

Por último, Isco alabó el trabajo de su entrenador, Zinédine Zidane. "Es él quién hace las alineaciones, toma las decisiones y qué es lo mejor para el equipo. Está llevando a la plantilla de una forma extraordinaria. Estamos vivos en 'Champions', primeros en Liga... creo que estamos haciendo las cosas muy bien", sentenció.