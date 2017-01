La Juventus presenta su nuevo escudo y los aficionados se mofan de él

Etiquetas

Cambiar de escudo cuando tienes una gran masa social es siempre un riesgo. Ocurrió hace unas semanas cuando el Atlético de Madrid presentó su nuevo escudo para la próxima temporada, y ha vuelto a pasar este martes después de que la Juventus desvelase su nuevo emblema. Parte de los aficionados rojiblancos rechazaron el nuevo escudo mientras que la innovación de la Juventus ha sido repudiada casi por unanimidad.

El cambio en el escudo de la 'Vecchia Signora' es radical. El nuevo logo serán solo una 'J', algo que no suele ser habitual en el mundo del fútbol.

El club dio a conocer su nueva imagen en una gala en el Museo de Ciencia y Tecnología de Turín con el lema "Black and White and more" (Blanco, negro y más).

Andrea Agnelli, presidente 'bianconeri' explicó la novedad. "Necesitábamos cambiar nuestra piel. El nuevo logo define un sentido de pertenencia y un estilo de comunicar nuestro modo de ser", afirmó.

"El nuevo logo, que se usará a partir de julio de 2017, representa a la Juventus en su esencia: las franjas de la camiseta, el Scudetto de la victoria y la J del nombre", añadió en un comunicado el club.

Lo cierto es que pese a las buenas intenciones de los dirigentes, el cambio no ha gustado nada a los aficionados que expresaron su ira en las redes sociales. Además, algunos hinchas destacaron que se trata de una copia del logo del piloto de motociclismo Jorge Lorenzo.

