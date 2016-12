Kanté ha ganado más puntos que todos los equipos de la Premier desde 2015

Prandelli explica su adiós: "Me prometieron cuatro fichajes y el día 29 solo podía elegir uno"

El líder de la Premier League es... ¡N'Golo Kanté! No es ni Manchester City, ni Leicester ni Chelsea sino el jugador de los 'blues' que se proclamó campeón la temporada pasada con el Leicester. Él solo, desde su llegada a Inglaterra en el verano de 2015, ha conseguido más puntos que todos los equipos de la Premier en ese periodo.

Hace tres años y medio, Kanté jugaba en la tercera divisón del fútbol francés, y ahora reina en la Premier League.

En 2015 fichó por el Leicester y desde entonces suma 123 puntos en 54 partidos disputados, con 37 victorias, 12 empates y 5 derrotas, muy por delante del Arsenal (108 puntos) y del Tottenham (106).

The Premier League table since Kanté arrived in England.Game winner. 🔵🔵🔵 pic.twitter.com/juhXXcqDHP