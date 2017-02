Lucas Hernández y otros jugadores bajo la sospecha de la violencia de género

Etiquetas

Lucas Hernández, central del Atlético de Madrid, fue detenido en su domicilio de Las Rozas en la madrugada del jueves acusado de haber pegado a su novia. La joven fue trasladada en ambulancia al hospital Puerta de Hierro de Majadahonda y ya ha sido dada de alta. El jugador fue arrestado por la Policía y no puso oposición antes de pasar a disposición judicial.

Simeone ha afirmado que "no tengo ninguna información oficial de lo que ha pasado. Me parecería apresurado dar alguna opinión de algo de lo que no tengo información. No puedo comentarles nada de lo que quisieran escuchar".

La fiscal ha solicitado al juez que imponga una orden de alejamiento mutua entre el jugador del Atlético de Madrid Lucas Hernández y su pareja hasta que se celebre el juicio La sombra de la violencia de género ya se cernió sobre otros futbolistas de élite. Estos son los casos más conocidos:

Rubén Castro

La juez de Violencia sobre la Mujer número 3 de Sevilla dictó en noviembre de 2016 un auto de apertura de juicio oral contra el futbolista del Real Betis Rubén Castro por los malos tratos cometidos sobre su expareja sentimental en el año 2013 y le impuso una fianza de 200.000 euros. Este caso tuvo especial repercusión porque la afición del Betis entonó en el Benito una canción apoyando al jugador e insultando a su expareja: Rubén Castro alé, Rubén Castro alé, no fue tu culpa, era una puta, lo hiciste bien".

En un auto, la juez tiene formulada la acusación contra el jugador del Betis por parte de la Fiscalía por un delito de malos tratos habituales, un delito de amenazas leves y seis delitos de maltrato en el ámbito familiar, y por parte de su expareja, por un delito de amenazas leves, seis delitos de maltrato en el ámbito familiar del artículo 153.2, un delito de maltrato en el ámbito familiar del artículo 153.1, un delito de coacciones, un delito de violencia habitual, un delito de agresión sexual y una falta de injurias.

Juanele

Juan Castaño Quirós protagonizó varias agresiones contra su exmujer y pasó una temporada en la cárcel asturiana de Villabona por acumulación de dos condenas penales.

En 2011, fue detenido por amenazarla y destrozarle el coche, y en 2015 por amenazas y agresiones con un bate de béisbol, aunque después fue absuelto de un delito de quebrantamiento por supuestamente incumplir la orden de alejamiento e introducir una carta en la peluquería de su expareja, además de arrancarle el limpiaparabrisas del coche, que tenía la mujer aparcado frente a su casa.

Braulio Nóbrega

La Guardia Civil detuvo en 2011 al exjugador del Real Zaragoza, Braulio Nobrega, por un presunto abuso sexual a una mujer de 32 años de edad. El futbolista se declaró culpable y fue despedido del club aragonés poco después. Evitó la cárcel al llegar a un acuerdo cercano a los 12.000 euros por daños y perjuicios.

Rafael Van der Vaart

El exjugador del Real Madrid, reconoció haber golpeado a su exmujer, la modelo Sylvie Van der Vaart, tras una fuerte discusión, durante la fiesta de Nochevieja de 2012. "Estoy muy triste porque no haya funcionado. Nosotros somos los culpables. Cada uno de nosotros deberá responderse a sí mismo por qué no ha funcionado nuestro matrimonio. Fue una gran tontería por mi parte. Soy un idiota. No debió haber ocurrido jamás", aseguró al Bild. Se separaron meses después y ella cobró un millonario divorcio.

Foued Kadir

La pareja del futbolista argelino que en 2016 jugaba en el Real Betis, actualmente en el Alcorcón, presentó denuncias contra el jugador por violencia psicológica y por amenazas. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Sevilla denegó sin embargo la orden de alejamiento al estimar que "no hay situación de riesgo para la víctima".