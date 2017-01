El Manchester City, acusado de incumplir las normas antidopaje de la FA

La Federación Inglesa de Fútbol (FA) ha acusado al Manchester City de incumplir las normas antidopaje en lo referente a la localización de sus jugadores para pasar los controles.

El club falló presuntamente a la hora de proporcionar información correcta sobre la localización de cada uno de sus futbolistas.

Manchester City have been charged in relation to The FA’s rules on Anti-Doping: https://t.co/Kq5ld5G4Fc