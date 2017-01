Mario Suárez: "Si tengo que jugar de central porque otro no quiere lo haré"

Etiquetas

Más leña al fuego en Valencia. Mario Suárez ha puesto de manifiesto el mal ambiente que se vive en el vestuario al contestar a un seguidor en Instagram que le criticó por jugar de central.

El aficionado le pidió que no jugase más en esa demarcación y que se lo dijera al entrenador Voro. Mario Suárez le contestó de la siguiente manera:

"Tranquilo las críticas siempre estarán hagas lo que hagas, si tengo que volver a jugar ahí porque otro no quiere aunque no haya jugado nunca, jugaré, no tengo miedo ni preocupación. Ya cambiaran las cosas. No todo lo que se ve es la realidad de las cosas", explicó.

Mario, habitual centrocampista, jugó de central en el encuentro de La Liga ante Osasuna. Sus declaraciones levantan más polvareda en un Valencia que es un caos.