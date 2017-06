Messi se aleja del Balón de Oro: France Football le deja fuera del once ideal

Etiquetas

Messi se aleja de su sexto Balón de Oro... y Cristiano se acerca a su quinto trofeo. La revista francesa France Football, la encargada de otorgar el galardón, ha hecho público su once ideal de la Champions y no está el futbolista argentino. Messi no ha convencido a la revista a pesar de sus once goles en la competición, tan solo superado por los 12 de Cristiano.

En el once ideal de la revista hay cuatro jugadores del Real Madrid, cuatro de la Juve, dos del Mónaco y uno del Barcelona. El equipo titular es el siguiente: Buffon (Juventus); Alves (Juventus), Bonucci (Juventus), Sergio Ramos (Real Madrid), Marcelo (Real Madrid); Modric (Real Madrid), Fabihno (Mónaco), Lemar (Mónaco); Dybala (Juventus), Cristiano (Real Madrid) y Neymar (Barcelona).

El crack del Barça sí aparece en el equipo suplente. Messi arece junto a Ter Stegen (Barcelona), Mendy (Mónaco), Khedira (Juventus), Mandzukic (Juventus), Benzema (Real Madrid) y Mbappé (Mónaco).

Contraste con los seleccionados por la UEFA

El Real Madrid, recientemente proclamado campeón de Europa, aporta ocho jugadores al Equipo de la Temporada de la Liga de Campeones para los observadores técnicos de la UEFA, en una plantilla en la que se encuentra Leo Messi como único representante del FC Barcelona y hasta tres jugadores del Atlético de Madrid.

Este es el equipo, sin once ideal, para la UEFA.

PORTEROS: Gianluigi Buffon (Juventus) y Jan Oblak (Atlético).

DEFENSAS: Leonardo Bonucci (Juventus), Dani Carvajal (Real Madrid), Marcelo (Real Madrid), Sergio Ramos (Real Madrid) y Diego Godín (Atlético).

CENTROCAMPISTAS: Casemiro (Real Madrid), Toni Kroos (Real Madrid), Luka Modric (Real Madrid), Isco (Real Madrid), Miralem Pjanic (Juventus) y Tiemoué Bakayoko (Mónaco).

DELANTEROS: Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Leo Messi (Barcelona), Antoine Griezmann (Atlético), Kylian Mbappé (Mónaco) y Robert Lewandowski (Bayern).