Messi, Piqué, Iniesta y Suárez deciden no ir a la Gala de premios de la FIFA

Los futbolistas del Barcelona no estarán en la Gala de la FIFA. Messi, Piqué, Iniesta y Suárez han decidido no acudir al evento en el que se entrega por primera vez el premio 'The Best' al Mejor Jugador FIFA.

Presumiblemente Ronaldo culminará su gran año colectivo e individual conquistando este lunes (9 de enero 18:30 horas) el premio 'The Best' después de haber levantado su cuarto Balón de Oro tras un 2016 repleto de éxitos con su club y con la selección nacional.

La situación en el Barcelona está muy crispada tras los dos últimos partidos ante Athletic y Villarreal en los que se cometieron errores arbitrales decisivos en su contra, provocando una imagen rocambolesca con Piqué señalando a Javier Tebas tras el partido en el Estadio de la Cerámica.

Quizás eso y el hecho de que Ronaldo vaya a ser el ganador han motivado la no presencia de los cracks azulgranas en Zúrich.

La respuesta oficial del Barcelona no se ha tardado en un comunicado en el que asegurarn que los jugadores priorizan la Copa del Rey: "

"Con el objetivo de priorizar la preparación del partido del miércoles contra el Athletic Club, el FC Barcelona ha decidido que los jugadores reconocidos en la Gala The Best FIFA Awards, que se celebra esta tarde en Zúrich, no se desplacen.

La expedición del Club, pues, la encabezan el presidente Josep Maria Bartomeu, el vicepresidente deportivo Jordi Mestre, el directivo Silvio Elías y el CEO Òscar Grau. También viajan Albert Soler, director de Deportes profesionales, Robert Fernández, secretario técnico del primer equipo, y Raúl Sanllehí, director de Fútbol.

El FC Barcelona agradece a la FIFA, que preside Gianni Infantino, y a toda su estructura ejecutiva las facilidades que ha recibido de parte de este organismo para poder participar en la Gala de hoy. El Club expresa su reconocimiento y apoyo a los premios The Best FIFA Awards", reza el comunicado.

Messi y Griezmann, los otros dos finalistas

Junto a Cristiano Ronaldo también aparecen como finalistas el argentino Leo Messi (FC Barcelona) y el francés Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), con quienes ya compitió para el Balón de Oro, que este año ha sido entregado en exclusividad por la revista 'France Football'.

Este trío fue elegido de un primer 'corte' de 23 candidatos entre los que estaban los españoles Andrés Iniesta, del FC Barcelona, y Sergio Ramos, del Real Madrid, y donde fueron seleccionados por delante de otros posibles aspirantes como el galés Gareth Bale o los azulgranas Luis Suárez y Neymar Jr.

Por su parte, Piqué, Busquets, Iniesta, Rakitic, Neymar y Messi también optan a entrar en el mejor once del año en el que parte como favorito el Real Madrid.