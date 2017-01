Orellana falta al respeto a Berizzo y es apartado: "No pertenece al equipo más"

Etiquetas

Fabián Orellana no jugará más en el Celta de Vigo. Uno de los mejores jugadores de la plantilla celeste deberá buscarse un nuevo equipo tras protagonizar una "falta de respeto" hacia el entrenador, Eduardo Berizzo, quien afirmó en rueda de prensa que mientras él esté en el cargo, "no pertenece al equipo más".

"Decidí apartar a Orellana por una falta de respeto. Mi decisión es firme, por una falta inaceptable, y se lo comuniqué al club y está de acuerdo. Conmigo no pertenece al equipo más", explicó el entrenador argentino.

"No ha pedido disculpas ni hacía falta. Le he comunicado mi decisión y se acabó el tema", explicó Berizzo quien aseguró que este incidente no "va a afectar para nada" en la preparación del partido ante el Real Madrid este miércoles.

Orellana no se entrenó por decisión técnica esta mañana y deberá buscarse un nuevo equipo. El director deportivo del Celta, Felipe Miñambres, respaldó públicamente a Berizzo.

"El club ha decidido buscarle a Orellana una salida consensuada en enero", aseguró Miñambres. Ahora el Celta tendrá que reforzarse con dos jugadores más en el presente mercado.