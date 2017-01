Piqué critica a los árbitros: "Queremos jugar al fútbol, no a la ruleta"

Etiquetas

Los futbolistas del Barcelona finalizaron el partido de Copa del Rey ante el Athletic desquiciados con Fernández Borbalán. El colegiado no señaló un penalti claro sobre Neymar, otro posible sobre Piqué y debió expulsar a Aduriz por agresión. Luis Enrique no se quiso mojar tras el pitido final pero Piqué sí lo hizo y sus declaraciones no dejaron a nadie indiferente.

"Es la noche de Reyes y no podemos estar con nuestros hijos, queremos jugar a fútbol y no a la ruleta, que es lo que provoca este arbitraje. Ya vimos el Madrid-Sevilla. Espero que suban su nivel", afirmó Piqué sobre la actuación de Fernández Borbalán.

.@3gerardpique : "Lo de Neymar es un penalti claro y la jugada mía con el portero, también. Ya sabemos cómo funciona esto" #GolLaCopapic.twitter.com/5EEkCDG8G9 — GOL (@Gol) 5 de enero de 2017

"Creo que lo de Neymar es un penalti claro, creo que también la jugada mía con el portero es otro penalti, pero bueno, ya sabemos cómo funciona esto", añadió el futbolista del Barcelona.

"Cuando el árbitro vea las repeticiones por la tele, quizás no pase su mejor noche", aseveró Rakitic en la línea de su compañero Gerard Piqué.