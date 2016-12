Prandelli explica su adiós: "Me prometieron cuatro fichajes y el día 29 solo podía elegir uno"

Etiquetas

Cesare Prandelli dimitió como entrenador del Valencia tras tres meses en el cargo y este sábado ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha explicado su decisión, siendo claves las promesas no cumplidas de Peter Lim, dueño del club.

"Lim me dijo de traer a cuatro jugadores y el día 29 el plan se convirtió en Zaza o un centrocampista. Podía elegir uno. Pasamos de cuatro a uno. Quería a Zaza el día 27, mi sorpresa fue cuando llegué de vacaciones y Zaza no estaba", afirmó en una comparecencia en la que no admitió preguntas para no crear más polémica.

"Me habían prometido fortalecer en enero el equipo tras un encuentro con Lim y comprar gente, sobre todo sobre Zaza donde habíamos concentrado todos los esfuerzos", añadió.

"Estoy muy emocionado, triste. Porque cuando cuando finaliza un sueño, afloran todos los sentimientos", indicó un Prandelli que no pudo cambiar la estructura del Valencia como tenía pensado.

"He intentado cambiar cosas en una entidad de números. Pero el fútbol va más allá de números. Se necesita pasión y si le quitas esta parte lo dejas desnudo. Intenté abrir Paterna al público y el club me dijo que no. Quise hablar con toda la prensa, pero me lo desaconsejaron", explicó.

"Suso dijo que si yo dimitía, él también"

Cesare Prandelli reveló en la rueda de prensa que Suso García-Pitarch, director deportivo del Valencia, le confesó que él también dimitiría si el técnico italiano decía adiós.

"Suso me dijo que si yo dimitía, él también", relató Prandelli antes de mirar a la silla vacía de al lado, en la que no había nadie.

Prandelli: "Suso (García-Pitarch) me dijo que si yo dimitía, él también". Atención al gesto a la sillapic.twitter.com/IgGGCsW25N@ODValencia — Diego Mariño (@Dmarinorr) 31 de diciembre de 2016

Su traductor aseguró que como buen italiano, Prandelli explica con gestos cosas que valen más que mil palabras.

"Ha ganado seis puntos en tres meses"

El consejero delegado del Valencia Anil Murthy recalcó que fue "una gran sorpresa" la dimisión repentina de Cesare Prandelli como técnico y lamentó la decisión tomada por el italiano, que no necesitaba "excusas" porque estaba 'avalado' por haber ganado sólo seis puntos en tres meses.

"Estuve con Prandelli 24 horas antes reunido en Paterna hablando de fichajes, por lo que fue una gran sorpresa saber ayer viernes que había decidido abandonar el barco, una semana antes de que el mercado se abriera. ¿Qué hacemos? ¿Le detenemos? ¿Ponemos el mundo al revés para convencerle?", indicó Murthy en rueda de prensa.

"La respuesta fue clara: una persona que no tiene soluciones que ofrecer, que ha decidido que este desafío no es para él, que se ha dado por vencido, que quiere marcharse y busca excusas. Pero no hay excusas, no son necesarias, ha ganado seis puntos en tres meses", agregó.