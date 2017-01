El Rayo ficha a Zozulya pese a las protestas de la afición por una supuesta relación con la ultraderecha

Etiquetas

El Rayo Vallecano llegó a un acuerdo con el Betis mediada la tarde de este 31 de enero, último día de mercado de fichajes, para la cesión del delantero ucraniano Roman Zozulya. A falta de los últimos flecos y las pruebas médicas, el jugador iba a vestir la franja hasta el 30 de junio, pero los aficionados del equipo de Vallecas se manifestaron en las redes sociales y paralizaron el fichaje por su relación con la ultraderecha ucraniana.

Fueron unas horas de dudas pero al final el club cerró la cesión minutos antes de las 00:00 horas porque "no tiene tintes neonazis. No aceptábamos eso en el Rayo Vallecano", ha afirmado un directivo del club.

Martín Presa: no queremos a tipos como Zozulya. Su filiacion nazi le impide vestir la franjirroja.No la vas a ensuciar. No eres bienvenido pic.twitter.com/QaXkeceGnd 31 de enero de 2017

Zozulya ha mostrado su apoyo a los paramilitares ucranianos en la guerra contra los prorrusos tras la declaración de independencia de Donetsk y Lugansk en 2014. Los ultras de su por entonces equipo, el Dnipro, crearon un campaña para captar voluntarios y utilizaron la imagen del delantero.

Miles de tuits en contra de Zozulya retrasaron la decisión del club vallecano, que revisó durante unas horas el pasado del jugador. Un directivo del Rayo Vallecano lo explicó así en la Cadena Cope: " Ha sido un malentendido, como cuando llego al Betis por una camiseta que portaba. Parecía que era una camiseta neonazi, pero no era así, era el escudo de Ucrania. Se manifiesta como tal (ucranian, no tiene ningún tipo de ideología neonazi. Ha habido dudas, porque nosotros no hubiéramos aceptado meter a un neonazi en nuestras filas". El jugador ha escrito una carta explicando lo sucedido.