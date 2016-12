El Real Madrid inicia los contactos con Courtois, que costaría unos 25 millones

Etiquetas

Una vez que el Real Madrid ha recibido la aprobación del TAS para poder fichar jugador en el mercado de verano, la dirección deportiva blanca ha puesto en marcha la maquinaria para poder fichar. Una de las prioridades sería reforzar la portería, según informa El Transistor de Onda Cero.

Courtois es un viejo anhelo de Florentino Pérez desde que el guardamete belga jugaba cedido en el Atlético. Entonces Mourinho le recuperó para el Chelsea y actualmente tiene dos años y medio más de contrato y un valor de mercado de unos 25 millones de euros.

El equipo de Londres no le va a dejar salir fácilmente, ya que están construyendo un interesante proyecto deportivo de la mano de Conte. En Inglaterra ya hablan de una 'superoferta' de renovación a Diego Costa de 11 millones de euros anuales y a buen seguro también estarán dispuestos a mejorar la ficha de uno de los mejores, sino el mejor, porteros del mundo. Sin embargo, ya habría rechazado renovar con el Chelsea en los últimos meses.

Courtois siempre ha abierto la puerta de salida y ha comentado en más de una ocasión que su mayor deseo es regresar a la Liga. El belga fue muy feliz en la capital de España, aunque habría que saber si está dispuesto a cambiar el Atlético por el Real.

Hace un mes dijo que no había contactos

"Nunca tuve nada con el Real Madrid. No he visto nada publicado, pero nunca tuve ningún contacto con el Real Madrid", señaló en noviembre una entrevista al programa El Partidazo de COPE, en el también alabó al actual portero madridista. "Yo tuve una lesión y volver a jugar no es fácil, pero no tengo ninguna duda de que Keylor Navas volverá a recuperar su mejor nivel", indicó.

Zidane cuenta con Keylor Navas como portero titular y con Kiko Casilla como recambio, ambos con 30 años. El entrenador francés confía mucho más en el costarricente que los directivos del club, que han dudado de sus actuaciones tras la lesión y quieren asegurar el futuro de la portería después de quedarse muy cerca de fichar a De Gea.

Por otra parte, el guardameta belga descartó una posible vuelta al Atlético de Madrid. "Oblak lo está haciendo muy bien en el Atlético de Madrid y yo estoy feliz en el Chelsea. Nunca se habló de un posible regreso. Son rumores que salen sin saber nada", señaló.