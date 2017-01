Las peñas de la Real Sociedad montan 'su' Tamborrada para retar al Barcelona

Etiquetas

La Real Sociedad no está dispuesta a que los donostiarras no disfruten de la mayor tradición de la historia de la ciudad y por ello han convocado a sus aficionados en una jornada festiva antes y durante el partido ante el Barcelona. El equipo vasco pidió que el partido se jugara otro día, o al menos en otro horario, pero no surtió efecto. Por eso han querido convertir Anoeta en "el mejor aperitivo de la fiesta" que comienza a las 0:00 horas con el izado de la bandera.

La Rael Sociedad adelanta el inicio de los festejos pronto comenzaron las tamborradas de las peñas oficiales, Goazen Erreala y Txirritako Txuri Urdinak.

Después, la afición ha recibido al equipo en la puerta 29 del Estadio de nuevo bajo el sonido de las tamborradas.

Minutos antes del partido y a la salida de los jugadores al césped de Anoeta, los aficionados escenificaron la Tamborrada y para ello, las peñas y las charangas interpretaron varias piezas clásicas como el ‘Aurrera Txuri Urdinak’ (himno de la Real Sociedad).

La Real ha permitido que cualquier aficionado pueda acceder al estadio con un carnet de abonado de cualquier categoría, incluida la infantil. Todos los estudiantes que así lo han deseado han visto el encuentro en directo por tan sólo diez euros.