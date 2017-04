La reventa para el clásico se estanca a unos metros del museo más rentable

Etiquetas

'Tickets, tickets, tickets', es lo más escuchado en los aledaños del Bernabéu a unas horas para el Real Madrid - Barcelona en el que el título de Liga está en juego. El equipo de Zidane no gana la Liga desde el año 2012 con Mourinho en el banquillo y la afición local ansía el título. Los reventas se arremolinan cerca de las taquillas, donde todos los billetes están agotados y ya se venden entradas para el próximo partido contra el Valencia. Intentan hacer su agosto en cada gran partido, pero la reventa ya no es lo que era por varios factores.

El que más afecta es el alto precio del fútbol. Si una entrada para un concierto puede costar 50 euros, en la reventa se puede conseguir por 100. El problema para los reventas en un clásico es que "el precio en la taquilla no deja mucho margen", explica uno de ellos. El Real Madrid vendió las entradas para el público general entre 90 y 325 euros. Solo los de categoría superior (a partir de 240 euros en lateral Este y lateral Oeste) se pueden encontrar en la reventa. Los tickets de los fondos no tienen cabida en este mercado secundario, porque el margen de ganancia sería aún menor.

Hay varias decenas de reventas en el Bernabéu e insisten a todo aquel que se acerque a las taquillas: "Es imposible conseguir una entrada, yo te la dejo a buen precio". Y lo cierto es que en el mercado secundario al pie del Bernabéu los tickets escasean. Uno de ellos afirma que "los abonados del Real Madrid nos ofrecen sus pases con la intención de sacar un beneficio económico. Pero muchas veces no lo podemos comprar porque no sacaremos casi nada de beneficio".

Las entradas que se pueden comprar en la reventa parten de los 300 euros (segundo anfiteatro lateral, 240 euros en la taquilla). "Te las vendo por 60 euros más de los que valieron en la taquilla si me compras dos. Si quieres más, negociamos", afirma un reventa al que preguntamos por sus precios. También hay entradas por 400 y 500euros en la reventa.

Colas para ver el Museo más rentable de Madrid

La demanda es baja pese al gran tránsito en los alrededores del estadio a horas del partido. Miles de personas hacen una larga cola desde la Castellana hasta Padre Damián para realizar el Tour del Bernabéu. Mucho más económico para los cientos de familias que no pueden permitirse gastar entre 1200 y 1500 por ver un partido de 90 minutos. El Museo del Bernabéu es el tercero más visitado de Madrid (un millón de personas al año) y el más rentable (16 millones de euros anuales).

La reventa legal, un golpe duro para este mercado

Otro de los factores que ha afectado a este mercado es la 'reventa legal' a través de Internet. La ley estatal de 1982 prohíbe la reventa " a pie de calle". Es por ellos que muchas webs como TicketBis, Viagogo o SeatWave trabajan como intermediarios entre vendedor y comprados. En su portal ofrecen las entradas que un usuario quiere vender y facilitan la compra a un tercero. Estas empresas se quedan con el 10% de la transacción.

Este mercado está de moda porque refuerza la seguridad de que las entradas no son falsas, algo cada vez más común en los reventas a pie de calle. Además, te aseguran que llegarán a tiempo para el evento, algo que no siempre ocurría en los conocidos anuncios de "vendo boli y regalo entrada para el clásico".

Además, tiene mucho menos riesgo para la persona que quiere vender su entradas. El vendedor queda refugiado detrás de todo un portal y no se arriesga a una multa mínima de 3.000 euros si es sorprendido por la Policía, que hace su trabajo y registra a varios personas a 100 metros del Bernabéu.

La Champions tampoco es garantía de nada

Hay aficionados que ya ahorra para la final de la Champions en Cardiff, aunque antes están las semifinales contra el Atlético. Sin embargo, la Champions ya dejó de ser tan rentable hace tiempo para los reventas sobre todo cuando el equipo rival es extranjero. "Tenemos experiencia de los últimos años. Contra el Bayern nos hicimos con pocas entradas para la reventa porque sabemos que en la Champions los precios son aún más caros y los alemanes no van a pagar barbaridades cuando en su país el fútbol es más barato".

Uno de los reventas asegura que es su 'trabajo' y asegura que está "dispuesto pagar impuestos para legalizar nuestra situación. La reventa es buena. Quieres ir a un espectáculo, no hay entradas, me llamas, me pides las entradas y si estás dispuesto a pagarlas te las vendo. Es un servicio que estamos dando como en cualquier otro trabajo", finaliza.