Riera: "Visto que los grandes se quejan... nos tratan como si no fuéramos de Primera"

Etiquetas

El Sevilla se ha impuesto por 3-4 a Osasuna en un partido marcado por la polémica arbitral en el último cuarto de hora. Toco comenzó cuando Estrada Fernández pitó por error un fuera de juego sin que su asistente se lo marcara cuando un jugado del equipo navarro iba directo hacia el área. Minutos después, el 'Mudo' Vázquez adelantó a los andaluces a la salida de un córner tras un leve empujón sobre Oriol Riera.

Y por ello el delantero de Osasuna fue el más enfadado por la acción, primero con el linier (vio una amarilla por protestar) y después ante los micrófonos de beIN LaLiga.

"No me gustaría faltar al respeto porque luego pasa lo que pasa, pero bueno. Visto que todo el mundo habla... Salen jugadores de los equipos grandes, (Piqué) parece que nosotros seamos un equipo aparte. Somos de Primera. Estamos luchando para seguir en Primera y creo que Osasuna tiene que recibir el mismo respeto que todo el mundo".

Riera recordó que "la semana pasada nos anularon un gol legal y el Granada nos empató en fuera de juego. Una vez más, repito, no me gustaría faltar al respeto porque luego el club tendría una penalziación. Pero viendo que todo el mundo habla y todo el mundo opina, me gustaría decir que en Pamplona estamos aquí, que somos de LaLiga y que vamos a luchar hasta el final a pesar de todo lo que estamos pasando y todo lo que estamos sufriendo.

"El 2-3 es una falta clarísima en el área en un córner. No lo ve. Nos pitan un fuera de juego porque se equivoca. Respeto al árbitro, pero pasan las jornadas y siempre pasa lo mismo. Las personas que tengan que actuan, que actúen como la afición actúa ante nosotros cuando no estamos bien. Osasuna seguirá luchando por permanecer en la mejor Liga del mundo".

"Pamplona está aquí. No somos una Liga aparte. Aunque no somos de la capital o de Barcelona o de otros sitios que tiene más fuerza, estamos aquí", ha finalizado Riera sobre la polémica arbitral.

Iborra, jugador del Sevilla que anotó un doblete en el partido, justificó el enfado del equipo navarro con la actuación del árbitro: "Creo que tienen razón; el linier no había dado fuera de juego y el árbitro lo señaló. En ese aspecto tienen razón. Son cosas que pasan en el partido, errores, igual que los tenemos nosotros, y hay que pasar por encima", concluyó.