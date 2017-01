Ronaldo responde a la broma de Owen sobre su sobrepeso

Etiquetas

En el homenaje a Cristiano Ronaldo por su cuarto Balón de Oro en el Santiago Bernabéu, Michael Owen se llevó una parte del protagonismo por una broma sobre la condición física de su excompañero Ronaldo Nazario, algo a lo que ahora ha respondido el delantero brasileño.

"Pensaba que estaba ganando kilos hasta que vi a mi antiguo compañero Ronaldo Nazario", escribió Michael Owen en Twitter a modo de broma.

I thought I was putting the pounds on until I saw my old mate Ronnie! pic.twitter.com/OeuWm23b9s — michael owen (@themichaelowen) 7 de enero de 2017

Su tuit se hizo viral recibiendo más de 5.000 retuits que llegaron obviamente al conocimiento de Ronaldo.

Entrevistado en el diario As sobre esa cuestión, Ronaldo respondió a Owen. "No hablé con él después de que escribiese el tuit, pero me temo que la importancia sobre mi peso todavía permanece hoy en día", afirmó el exdelantero del Real Madrid y del Barcelona, entre otros.

"No me gusta ese tipo de bromas porque soy un amigo muy próximo de Ronaldo... Cuidemos de él. Ronaldo no es el cuerpo, es el corazón porque tiene un gran corazón", añadió Roberto Carlos en defensa de su compatriota.