La historia de Sam, un joven portero con parálisis cerebral que ha conocido a sus ídolos del United

Un joven del Manchester United con parálisis cerebral ha sido sorprendido por varios de sus jugadores favoritos en uno de los días más felices de su vida. Se llama Samuel, tiene 11 años y juega como portero en el equipo de su colegio. Por eso, la visita de David de Gea le hizo una ilusión especial. Su lema es "nunca, nunca, nuca te rindas".

Además del portero español, Zlatan Ibrahimovic , Paul Pogba y Bastian Schweinsteiger, entre otros,acudieron a la cita con Sam en la ciudad deportiva del club (Aon Training Complex). "Ir al campo de entrenamiento fue el mejor día de mi vida", dijo Samuel.

Samuel está recibiendo un tratamiento por parte de la Fundación Manchester United debido a su dedicación y actitud positiva, según informa el club. Y por fin pudo cumplir uno de sus sueños, compartir unos minutos con sus ídolos.

"I say to myself: 'Never give up.' I'm in a wheelchair and I never give up. Just try. Try your hardest."