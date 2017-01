El Rayo la lía al agrandar el campo y el árbitro obliga a borrar las nuevas líneas

Etiquetas

El Rayo Vallecano entrenado por Rubén Baraja no pasa por un buen momento deportivo y quizás por ello ha querido agrandar las medidas de su terreno de juego ante el Sevilla Atlético. Sin emabrgo, el colegiado no lo ha permitido, ya que un equipo no puede modificar el tamaño del campo a lo largo de la temporada, únicamente antes de que empiece la misma.

El equipo arbitral ha ordenado borrar las nuevas líneas y devolver el terreno de juego a su antiguo estado. Para comprobar que las correcciones han sido correctas, han tirado de metro.

Los periodistas presentes en Vallecas han compartido las fotos en las redes sociales después de que los operarios del Rayo lograran disimular las líneas con color verde. Cuanto menos surrealista.