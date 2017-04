Villa marca el gol del año en EEUU desde casi 50 metros

Quedaba un minuto para el final del partido y el equipo de David Villa, el New York City, iba ganando por 1-0. Fue la sentencia. El asturiano pugnaba por un balón largo con dos defensas y apenas tenía opciones de cara al gol. Así que lo intentó desde lejos, en lo que es una de sus especialidades.

Así lo explica él. "Vi que el portero estaba fuera del área y que no podía competir con los dos defensas que tenía al lado". Casi desde 50 metros (48,9 concretamente).

El asturiano dio las gracias en Twitter a los fans por haber apoyado y logrado los tres puntos, y después subía el golazo.

And of course, so happy for the goal... 😀⚽️7️⃣👍👕🗽 pic.twitter.com/gPqTD5WLlP

No es la primera vez que lo intenta. De hecho la cuenta oficial de Major Soccer League ha recordado que hace un año lo intentó y el balón se estrelló en el palo.

He tried it last year and hit the crossbar. But this year, @Guaje7Villa got one to go from 50 yards 😏 pic.twitter.com/8F4f1JJQDN