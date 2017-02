Zozulya, otro jugador repudiado por su afición antes de ponerse la camiseta

Etiquetas

El caso de Roman Zozulya es el último, pero no el primero, de futbolistas rechazados por los aficionados de un club incluso desde antes de fichar. Ya sea por motivos políticos, por rivalidad deportiva o por declaraciones poco respetuosas, varios jugadores han defendido una camiseta con el público en su contra. El futbolista ucraniano no es bienvenido en Vallecas, pero el Rayo decidió cerrar su cesión pese a la movilización de su afición en las redes sociales.

El delantero recién llegado al Rayo apoyó de forma incondicional al Ejército de su país. Es un icono para el Ejército Popular, asociación ultra del Dnipro, de donde han salido muchos neonazis ucranianos. Tanto él como el club niegan su supuesta relación con la ultraderecha ucraniana, pero por lo visto en la ciudad deportiva, no va a tener nada fácil su adaptación al barrio obrero de Vallecas. Tampoco pinta bien para el presidente, Martín Presa. El Estadio de Vallecas ha amanecido con pintadas de "nazis no" y "Vallekas en pie de gurrea".

Los Bukaneros y afición rayista en contra del fichaje de Zozulya; reunidos miembros de Bukaneros con el director general del Rayo pic.twitter.com/BZ9TZTYJik 1 de febrero de 2017

Cuando Zozulya llegó a la ciudad deportiva acompañado de su representante recibió insultos y la Policía Nacional tuvieron que desalojar a los presentes. La plataforma ADRV ha emitido un comunicado que dice que "no es una cuestión de ideologías o pensamiento, va más allá: el jugador ucraniano ha empuñado armas, ha donado dinero a batallones fascistas, luce sus símbolos y ha manifestado en numerosas ocasiones su apoyo a la ultraderecha de su país, para quien es un símbolo".

El jugador y el Rayo Vallecano defienden que nunca ha tenido relación con la ultraderecha ucraniana y Zozulya ha afirmado en una carta abierta que ha colaborado "con el ejército para protege mi país, además de ayudar a los niños y a los más desfavorecidos. Todo ello en un tiempos difíciles al encontrarse Ucrania en guerra. Sé que este trabajo que yo he hecho coincide con los valores sociales que preconiza el Rayo Vallecano y su incondicional afición". Toda esta situación ha provocado que el jugador se esté planteando romper el contrato.

Reyes, del Real Madrid al Calderón

En julio de 2007, José Antonio Reyes se presentaba en el Vicente Calderón como nuevo jugador del Atlético. El andaluz se formó en el Sevilla y se marchó a la Premier para jugar en el Arsenal. En 2006 estuvo muy cerca del Atlético, pero a última hora se marchó al Real Madrid y para más 'inri', anotó el gol que le dio la Liga a los blancos. Se quedó sin sitio en el Real Madrid y se marchó directamente al Atlético, algo que no gustó entre la afición rojiblanca. "Con el jugador el año pasado estaba todo cerrado, pero al Arsenal le interesó Baptista, con lo que a Reyes no le quedó más remedio que irse al Madrid", explicó Cerezo.

Unas 50 personas acudieron al Calderón y muchos de ellos increparon al jugador por su pasado madridista. "Me preocupa no tener su apoyo, quiero que me acojan bien. Tengo que demostrar en el campo que quiero hacer grande a este club y superar así los gritos e insultos", afirmó Reyes. El utrerano tuvo una relación amor-odio con el Calderón, pero fue importante durante las cuatro temporadas que jugó en el Calderón y llegó a ganar una Europa League y una Supercopa de Europa.

Güiza, un "anticadista" en el Cádiz

La afición del Cádiz rechazó por completó el fichaje de todo un campeón de Europa con España como Dani Güiza. El delantero se formó en el Xerez, el mayor rival del equipo gaditano y en El Carranza no le perdonaron que dijera años atrás "soy xerecista y anticadista". En su presentación le recibieron con gritos de "Güiza muérete".

En su presentación, Guiza pidió perdón: "Lo primero que quiero es pedir perdón. He dicho muchas tonterías a lo largo de mi vida. He madurado bastante y sólo espero poder hacerlo lo mejor posible. Doy gracias al club, al presidente y a Jorge Cordero (es el director deportivo) que han apostado por mí. No voy a defraudar. Sabía que me había equivocado. He pedido perdón. Lo que me interesa ahora es aportar mi granito de arena y luchar por esta camiseta. Físicamente estoy perfecto. He rechazado muchas ofertas del extranjero para poder venir aquí. No pienso en lo que puedan decir aquí o en Jerez. Me debo al Cádiz y quiero ascender con este equipo". Se ganó el respeto de la afición a base de trabajo y goles y en este mercado invernal ha fichado por el UCAM Murcia.

Salva Ballesta no encajó políticamente en el Celta

El exfutbolista español fue rechazado por el Celta de Vigo después que su afición se opusiera a que fuera segundo entrenador de Abel Resino. El equipo gallego informó que lo hacían por "motivos políticos" después de la movilización de los aficionados celestes en las redes sociales y en las oficinas del club.

El Celta de Vigo vetó a Salva Ballesta por 'facha'. Estas son sus frases más polémicas:https://t.co/Io63sxCpdNpic.twitter.com/eLoXmrAfRa — Portal Cadista (@portalcadista) 31 de enero de 2016

Salva Ballesta, aseguró en Radio Marca que "es una pena que en los tiempos en los que estamos se confunda la política con el deporte. Nunca me he referido a la política, solo he dicho siempre que me siento muy español". "Ya había salido de Málaga dirección Vigo. Iba por Madrid y me ha llamado el presidente del Celta para decirme que no iba a poder ser", añadió.

Culio se mofó del Zaragoza y fichó seis meses después

El jugador argentino logró el ascenso a Primera División con la Unión Deportiva Las Palmas al imponerse al Real Zaragoza en la eliminatoria definitiva. Los maños ganaron 3-1 en la ida, pero los insulares se impusieron 2-0 en la vuelta y ascendieron gracias a la remontada. En la celebración, Culio se acordó de Popovoc, entrenador del Zarazoza, y de su afición. "Soy muy polémico. Se lo dedico a Popovic. Lo tenía muy armado, con Zaragoza festejándolo, pero los que festejamos hoy somos los canarios".

Las palabras no sentaron nada bien en Zaragoza y para colmo, seis meses después, Culio fichó por el equipo maño. Varios aficionados acudieron a la presentación en La Romareda e increparon al futbolsita argentino, que se disculpó con ellos y después ante los medios de comunicación: "No me pasará factura lo que ha podido pasar con la afición, sólo les pido disculpas porque mi intención no era faltar el respeto a nadie", afirmó. Apenas jugó seis meses en el Zaragoza y se marchó al Mallorca, su club actual.

Giorgos Katidis, repudiado por un saludo nazi

El entonces jugador del AEK de Atenas, ahora en el Levadiakos, fue sancionado en 2013 con "la exclusión de por vida de todas las categorías de la selección de Grecia" por celebrar una victoria con el saludo nazi. Los directivos de la Federación Griega de Fútbol impusieron un castigo ejemplar al considerar ese gesto como un "insulto hacia todas las víctimas de la brutalidad nazi". El joven de 20 años alegó que no sabía lo que significaba el gesto, pero de poco le sirvió.