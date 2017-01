Moyá salva un punto para el peor Atlético de la temporada ante el mejor Alavés

Etiquetas

El peor Atlético de Madrid de la temporada y en mucho tiempo, quizás en la era Simeone, ha sacado un punto de Mendizorroza (0-0) de forma muy inmerecida ante el mejor Alavés de la temporada, pero que pagó la falta de gol. Moyá se hizo gigante para evitar los goles cantados de Ibai, Camarasa, Deyverson y Theo Hernández. Mucho tendrán que mejorar los rojiblancos para hacerle frente al Barcelona en la Copa.

La propuesta ofensiva de Simeone, que salió con Koke, Saúl, Gaitán, Carrasco, Gameiro y Griezmann, no se tuvo éxito ninguno sobre el terreno de juego. El Atlético 'vendió el coche para comprar gasolina', es decir, puso a los jugones para meter pelotazos. Tenía a los mejores en el campo, pero para qué sirven si no tocan el balón. El Alavés salió a morder, mucho más intenso, con más personalidad y sabiendo a lo que jugaban. El Atlético, no.

Los locales llegaban por las bandas y por el centro, se llevaban los balones divididos y los que estaban en poder de algún jugador del Atlético sin apoyos para dar un pase... uno tras otro se sucedían los errores rojiblancos en el centro del campo y los ataques vitorianos dirigidos en la medular por Llorente, (en la primera parte dio más pases que entre Koke, Gaitán y Carrasco) que sigue llamando a la puerta de regreso al Real Madrid. Especialmente activos estuvieron Camarasa e Ibai, que volvieron locos a Godín y Vrsaljko respectivamente.

El ex del Athletic de Bilbao dispuso de hasta tres ocasiones más o menos claras de gol, pero no acertó con ninguna. Primero estuvo lento, después falló ante Moyá y por último lanzó por encima del larguero un tiro desde la frontal tras una gran contra del Alavés. Mientras, Camarasa aprovechaba una y otra vez la debilidad defensiva de los centrales uruguayos del Atlético y se convirtió en un incordio constante.

Todo lo hizo el Alavés

El balón rondaba una y otra vez las inmediaciones de Moyá hasta que la madera evitó el prieme gol. La ocasión más clara fue para Laguardia, el central del Alavés estrelló en el larguero una media chilena tras una falta botada por Theo Hernández, un puñal por la banda izquierda, beneficiado de que ni Gaitán ni Carrasco (en los primeros minutos) percutían por la derecha del ataque ni ayudaban en defensa.

Simeone se desesperaba en la banda ante el juego sin sentido del Atlético, que tardó más de media hora en hacer una posesión decente. Gameiro no ganaba una carrera ni controlaba un balón cuando recibía de espaldas. Griezmann, hacía lo que podía, que era poco ante tal panorama. Koke y Saúl, centrados en la destrucción y negados en la construcción. Así, el 0-0 al descanso fue lo mejor para el Atlético en la mejor primera parte de toda la temporada del Alavés.

Poco o nada cambió el guión hasta el minuto 75. El Alavés continuó atacando y llegó a asediar la meta de Moyá. Camarasa tuvo un mano a mano sin mucho ángulo y Deyverson cabeceó fuera por poco. Simoene se vio obligado a mover el banquillo, priemro por lesión de Giménez y después para intentar cambiar algo. Torres y Correa salieron al campo, aunque apenas cambiaron nada.

Gaitán y Theo la tuvieron para cambiar el marcador

El Atlético solo tuvo una gran ocasión de gol y fue la mejor del partido. En medio del acoso del Alavés, un pelotazo de 50 metros dejó solo a Gaitán contra Pacheco desde el centro del campo, pero el argentino intentó regatear al portero en vez de colocar el balón a un lado.

Quedaban 20 minutos y el Alavés podría recular ante el susto del Atlético, pero siguió mandando y atacando con todo. Y casi en el añadido, Theo Hernández demostró su fortaleza física para ganar por velocidad y potencia a todos los que le salían al paso y perdonar ante Moyá en el mano a mano. Mal partido del Atlético, que se despide casi definitivamente de la tercera plaza y tendrá que pelear por guardar la cuarta. El Alavés, suma y sigue para forjar su salvación.