El amaño, cruda realidad en 2ªB y 3ª : "Hay 5 partidos sospechosos por jornada"

Etiquetas

El pasado 1 de abril, el Eldense perdió 12-0 ante el Barça B en un partido de Tercera División. Al principio se habló de goleada histórica, pero después un futbolista destapó el amaño por parte de los propios jugadores del Eldense, vendidos siguiendo las órdenes del dueño del club para conseguir dinero suficiente para comprarse un piso en Barcelona a través de las apuestas. Un caso de amaño en el fútbol español que pobló las portadas de todos los medios, pero que desgraciadamente representa una práctica habitual en Segunda B y Tercera División cada jornada.

"Con el Eldense teníamos la sensación de que algo iba mal dos semanas antes, durante el partido frente al Cornellá. Las cuotas fluctuaron todavía más ante el Atlético Baleares y ya no fue una sorpresa para nosotros. El Eldense es tan solo uno de los 50 equipos en los que solemos detectar problemas de amaño en la Segunda B y Tercera españolas", explica a Lainformacion.com Francesco Baranca, presidente de Federbet, federación internacional sin ánimo de lucro con sede en Bélgica especializada en la detección del fraude en el deporte.

El amaño de partidos de fútbol mediante la compra de jugadores nació hace 15 años en el fútbol, paralelo al crecimiento de las casas de apuestas, y aunque en España el primer caso data de 2015, su crecimiento ha sido monstruoso en el fútbol modesto.

"Cada jornada hay al menos cinco partidos con claros indicios de amaño en Segunda B y Tercera", señala Francesco añadiendo que el fútbol es el deporte en el que hay más fraude porque es en el que "más se apuesta".

El método de detección que utiliza Federbet tiene un paralelismo con la subida y la bajada de las acciones en la bolsa. Las cuotas de las casas de apuestas fluctúan en función del número de apostantes a algo concreto, y cuando se producen cambios ilógicos en las cuotas, se sabe que hay "indicios de amaño".

Pero si hay al menos cinco partidos con indicios de fraude por jornada, ¿por qué no salen más casos a la luz como el del Eldense? Básicamente porque tienen que ser casos muy evidentes para que los clubes los denuncien, como el 12-0 que recibió el equipo de Elda.

Federbet provee integridad a LaLiga (Primera y Segunda División) y siempre que detecte algo extraño se lo notificará, del mismo modo que con sus clubes afiliados, de los que investiga todas las cuotas, las imágenes del partido y hasta los antecedentes de los futbolistas.

En caso de que haya sospechas, el club lo sabrá y podrá denunciar a sus propios futbolistas como hizo David Aguilar, presidente del Eldense, denunciando los hechos a la policía. Sin embargo, es el club el que tiene que dar el paso y lógicamente no siempre sucede, ya sea por desconocimiento de las acciones fraudulentas de sus jugadores o por falta de certitud.

100.000 euros para los futbolistas vendidos

El mercado de las apuestas deportivas factura anualmente 8 billones de euros en el mundo. Esta grandiosa cifra permite a los expertos en fraude deportivo sacarse de beneficio hasta 500.000 euros por un solo partido amañado de Segunda B o Tercera, en los que pagan a los futbolistas suculentas cantidades aparte.

"El precio por el que un futbolista se vende al amaño en estas categorías oscila entre los 10.000 y los 100.000 euros", asegura Francesco Baranca antes de hacer hincapié en el problema del fútbol modesto.

"Tercera es un gran mercado para los amaños ya que se juegan partidos en horarios extraños que no suelen coincidir con otros y en los que los que los expertos encuentran un nicho para operar", añade.

Para más inri, el círculo vicioso del amaño continúa porque los propios futbolistas son apostadores. El experto les dice las cuotas con las que ganarían más dinero y apuesta por ellas mientras los jugadores hacen lo posible para que se cumplan en el terreno de juego. Si sale mal, el cabecilla no les pide el dinero perdido sino que espera hasta dar un gran golpe amañando un partido completo. Es ahí cuando el futbolista devuelve las pérdidas con parte de sus ganancias.

"Al final son los futbolistas los que amañan los partidos y como siempre digo, nunca vi en mi vida a uno que se hiciese rico amañando partidos", afirma.

Canadá, Malta y Chipre, donde el amaño es usual

La corrupción en el deporte a través de las apuestas es un fenómeno global. Canadá es el país en el que Federbet registra más amaños anuales, concretamente en fútbol, pero las mejores escuelas tienen su sede en Malta y Chipre.

"Los expertos en fraude deportivo crean una especie de agencias que triunfan en Malta y Chipre y después se mueven a otros campeonatos europeos. Europa del este, y sobre todo Bulgaria, son los países en los que continúan con sus procesos delictivos", detalla.

Pero no solo del fútbol viven los amaños. Federbet registra no menos de 50 eventos deportivos con indicios de amaño cada semana en todo el mundo, siendo habituales los casos del tenis, donde es muy fácil pactar un resultado porque "solo hay que corromper a una persona".

En el tenis un jugador todavía no profesional "puede ganar 10.000 euros" por partido, pero no solo por dejarse ganar, sino por dejarse perder el saque, llegar al 'tie-break, etc. La mayoría de sospechas radican sobre partidos que no son de primer nivel, pero tan solo hay que retroceder a septiembre de 2016 para encontrar una investigación por apuestas irregulares en el Bacsinszky - Diatchenko del US Open femenino.

Fútbol, tenis, baloncesto, voleibol, golf... casi ningún deporte en el que se pueda apostar se escapa de la lacra de los amaños, y como ponen de manifiesto los datos de Federbet, en España también son el pan de cada día.

Follow @Dmarinorr