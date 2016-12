La agencia antidopaje investiga a Nasri por someterse a un tratamiento intravenoso

Samir Nasri, jugador del Sevilla ha viajado estos días hasta Los Ángeles para someterse a un tratamiento de infusiones intravenosas y, según informa El Pais, está siendo investigado por la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD). Se trata de una historia totalmente rocambolesca, ya que el francés sufrió el 'hackeo' de su cuenta de Twitter en el día de los inocentes y con el paso de las horas fue conociéndose la polémica.

La clínica a la que ha acudido el jugador del Sevilla escribió el siguiente mensaje en Twitter: "Hemos proporcionado a Nasri una carga de Inmunidad Intravenosa Drip para mantenerle hidratado y en forma durante su ocupada temporada de fútbol con el Sevilla".

We provided @SamNasri19 a concierge Immunity IV Drip to keep him hydrated & in top health during his busy soccer season with @SevillaFC 💧💯 pic.twitter.com/bfDNeM5vQu