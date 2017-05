Real Madrid y Atlético se reencuentran en una semifinal con sabor a revancha

Etiquetas

Se torna inevitable que miles de recuerdos ronden la cabeza de los jugadores del Real Madrid, y especialmente, del Atlético durante las semifinales de la Champions. Los dos equipos de la capital se reencuentran en Europa casi un año después de medirse en la final de Milán con triunfo blanco en una agónica tanda de penaltis. La gloria de la undécima para unos y la tercera final perdida para otros.

Será el cuarto enfrentamiento en la Copa de Europa entre los dos equipos y el Real Madrid siempre se impuso en los duelos anteriores. Ambos equipos se cruzaron por primera vez en Europa en las semifinales de la edición 1958-59 de la Copa de Europa, con victoria blanca en el desempate. Los últimos tres enfrenamientos fueron en los tres últimos años: dos en finales y uno en los cuartos de final con gol de Chicharito.

El Real Madrid vuelve a partir como favorito, no puede ser de otra forma por su enorme potencial. Además, acumula un total de 58 partidos consecutivos anotando gol, algo fundamental en las eliminatorias a doble partido.

Enfrente, el rocoso Atlético que no pierde un partido fuera de casa desde el mes de diciembre ante el Villarreal. Desde entonces, suma 17 salidas invicto, incluyendo el Camp Nou y Chamartín. Son ocho victorias y siete empates, resultado que firmaría pensando en el partido de vuelta. Además, los números de Simeone en el Bernabéu son más que notables: tres victorias, tres empates y tres derrotas.

Carrasco y Varane se apuntan al partido

La mejor noticia para el Atlético es el regreso a la convocatoria de Carrasco, que sufrió una lesión en el hombro ante el Villarreal hace solo una semana. El belga entrenó con normalidad el domingo y el lunes y habrá que esperar para ver si Simeone le da la oportunidad como titular.

Les ha costado pero al final han regado antes del entreno del Atleti. Ni Vrsaljko, ni Juanfran. Carrasco con normalidad. #RMAtletipic.twitter.com/J1TEYfQwIg — Belén Sánchez García (@Belen_Boli) 1 de mayo de 2017

Los tres que se quedan sin derbi son los laterales derechos. Ni Giménez, ni Juanfran, ni Vrsaljko se han recuperado a tiempo y el Atlético tendrá que experimentar. Savic apunta a ocupar la posición si Lucas juega de central. Si no, será el jugador francés a pierna cambiada el que tape la banda de Cristiano Ronaldo.

En el Real Madrid, la buena noticia es la recuperación de Varane, aunque Ramos y Nacho apuntan a titulares en el centro de la zaga. En cambio, los defensas portugueses Pepe y Coentrao no han superado sus respectivos problemas físicos en las costillas y el recto y no entraron en la convocatoria. Tampoco lo hizo el delantero galés Gareth Bale, que se lesionó contra el Barcelona. Todo apunta a que su lugar lo ocupará Isco.

Zidane y Simeone, dos deportes diferentes

Vujadin Boskov, entrenador del Real Madrid en la década de los 80, dijo aquella manida frase de "fútbol es fútbol". Sin embargo, el fútbol va mucho más allá, como demuestran Zidane y Simeone. Dos entrenadores de éxito, punteros en los suyo y bien reconocidos, que juegan a deportes diferentes con el mismo balón y 11 jugadores.

En la rueda de prensa previa al partido, Zidane afirmó que no le obsesiona mantener la portería a cero en la ida sino "marcar un gol más" que el Atlético. "Facilidad para marcarnos, tampoco. No podemos decir que el adversario llega con facilidad, aunque es verdad que nosotros no mantenemos la portería a cero como el año pasado. Por eso, lo que intentamos es evitar al máximo que el rival nos complique metiendo goles. Esto nunca lo vamos a evitar totalmente, el Atlético tiene sus armas para hacernos daño. Pero lo importante es marca un gol más".

El francés sabe del potencial ofensivo de su equipo y que una eliminatoria con cinco, seis o más goles le beneficiaría. Enfrente, un Simeone que intentará que la eliminatoria no supere dos o tres goles, partidos muy ajustados en los que la intensidad rojiblanca tendría más opciones de éxito.

El argentino dijo que espera que el partido sea "apretado" y que los rojiblancos sepan "aprovechar los espacios que seguramente" les podrá "permitir" su rival, que sabe que el segundo partido es a domicilio y "el gol es más importante".

Alineaciones probables

Real Madrid: Keylor Navas, Carvajal, Nacho, Ramos, Marcelo, Casemiro, Modric, Kroos, Isco, Benzema y Cristiano Ronaldo.

Atlético: Oblak, Lucas, Savic, Godín, Filipe, Gabi, Koke, Saúl, Carrasco, Griezmann y Gameiro.

Árbitro: Martin Atkinson

Estadio: Santiago Bernabéu,

Hora: 20:45. En directo, lainformacion.com / Antena 3.