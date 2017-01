Cohen Bramall, de trabajar en una fábrica y quedarse en paro a fichar por el Arsenal

Etiquetas

Cuento de hadas en el fútbol inglés. El Arsenal ha hecho oficial el fichaje de Cohen Bramall, un lateral izquierdo de 20 años que jugaba en el Hednesford Town (equipo no profesional) y hace tan solo una semana fue despedido de la fábrica de coches Bentley Motors donde trabajaba.

Bramall pensó que la llamada del Arsenal era una broma, pero lo cierto es que ya forma parte del equipo sub-23 de los 'gunners' y ha pasado de ganar 400 libras a la semana a 4.000.

"Me siento increíble. No me puedo creer que esté aquí", afirmó Cohen al 'Daily Mail' una vez fue presentado con el Arsenal.

Su historia es la de un ascenso meteórico. Jugaba en el Hednesford Town donde quería ser extremo pero su entrenador Lee McDonald le dijo que tenía las condiciones perfectas para destacar de lateral.

Lo hizo con creces y fue a probar al Crystal Palace y al Sheffield Wednesday pero la clave de su fichaje por el Arsenal reside en sus agentes.

Cohen firmó por la agencia Full Contact, dirigida por Lee Payne y Dan Chapman, y especializada en introducir a futbolistas no profesionales en clubes profesionales.

"El martes pasado me despidieron de Bentley Motors y el miércoles el Arsenal apareció y me quedé patidifuso. Obviamente no dejé pasar la oportunidad", señala.

Bramall entrenó el jueves y el viernes con los de Arsene Wenger y le ofrecieron un contrato. "Es un joven y prometedor lateral izquierdo al que le falta experiencia en el primer nivel del fútbol, pero que tiene fantásticas aptitudes", declaró Arsene Wenger. Ahora está en manos de Bramall triunfar en el fútbol.

Follow @Dmarinorr