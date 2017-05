Cristiano Ronaldo se agiganta con un hat-trick y pone al Madrid rumbo a Cardiff

Etiquetas

Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Y Cristiano Ronaldo. El futbolista portugués ha destrozado al Atlético de Madrid en las semifinales de la Champions League con un hat-trick rumbo a Cardiff. El vigente campeón de Europa, salvo catástrofe en el Calderón, defenderá su corona el próximo 3 de junio. Un triunfo por 3-0 sin paliativos de un equipo muy superior desde el principio hasta el fin.

Porque el Bernabéu terminó disfrutando al grito de 'olé, olé' ante un Atlético que buscaba la revancha y se marcha con la herida aún más abierta. Dentro de una semana, el Real Madrid certificará la cuarta eliminación consecutiva al rival de la ciudad en la Champions League. Historia para unos, dolor para otros.

Era un partido de jugadores. De esos en los que las pizarras cuentan menos porque los buenos futbolistas no necesitan motivación extra ni demasiadas indicaciones. Y a día de hoy, la plantilla del Real Madrid es mejor que la del Atlético. Simeone advirtió en la previa que el que mejor moviera las piezas tomaría ventaja en el partido de ida. Él tuvo que mover muchas y lo pagó muy caro. Zidane movió menos y solo colocó a Isco en lugar del lesionado Bale. El entrenador del Atlético optó por colocar a Lucas Hernández como lateral derecho ante la plaga de lesiones en esa posición. Además, recuperaba a Carrasco y lo puso de inicio.

El Real Madrid, superior en todo

Salió el Real Madrid de la Champions en el Bernabéu. El que aprieta de inicio, el que no deja respirar al rival y busca decantar la eliminatoria en el primer cuarto de hora. El Atlético no quería encerrarse de inicio, pero no le quedaba otra ante el empuje local. Carvajal se internó por la derecha, llegó al área y su disparo se lo quitó de encima Oblak, rebotó en Benzema y no entró por centímetros.

Solo hubo que esperar nueve minutos para ver el primer gol. Tras una serie de córners del Real Madrid bien defendidos por el Atlético, el balón le cayó Casemiro, que puso un centro que cabeceó a gol Cristiano. Un tanto con polémica ya que el portugués estaba en fuera de juego en un centro de Ramos justo anterior del Casemiro. El linier consideró que no tuvo influencia en la jugada.

El arreón blanco se acrecentó con el gol. Durante unos minutos el Atlético vivió agobiado en su área y se mantuvo en pie gracias a las paradas de Oblak. Especialmente una a Varane en un córner. El francés cabeceó y el esloveno voló. Después la tuvo Benzema, pero su chilena no cogió portería.

Simeone cambio el 4-3-3 por un 4-2-2 más reconocible mediada la primera mitad buscando una reacción. Carrasco pasó a la derecha, Saúl a la izquierda y Griezmann a la punta. El Atlético logró combinar unos minutos y Gameiro tuvo una ocasión a pase de Koke, pero Keylor se lanzó de forma excepcional a los pies del francés.

Con el paso de los minutos el Real Madrid se resguardó en su campo. El Atlético no le hacía excesivo daño y los blancos encontraban espacios cuando salían con velocidad. No lo conseguía muchas veces, pero la sensación era de peligro constante, especialmente cada vez que la tocaba Isco. Benzema se unía al centro del campo y creaban superioridad en distintas fases del partido.

El Madrid, superior y fulminante a la contra

Un guión parecido al de la segunda mitad, en la que el Atlético se dedicó a tener el balón sin crear peligro. El 1-0 no era mal resultado para la vuelta, y se conformaron, pero las contras del Real Madrid eran cada vez más peligrosas. Solo Carrasco lo intentó con un disparo que se fue fuera, mientras que Benzema falló para el Real Madrid en el preludio de la traca final.

A un cuarto de hora para el final, el Real Madrid se fue a por la eliminatoria con un Cristiano Ronaldo excelso en el remate. El hombre de las eliminatorias del Real Madrid recibió un pase de Benzema, se giró en el área y fusiló a Oblak para marcar el segundo. Una capacidad para rematar formidable. Balón que cogió en el área, balón que fue a gol.

Y aún quedaba un gol más. Con el Atlético buscando recortar distancias sin alma y sin ideas, el Real Madrid cazó otra contra que le llegó a Lucas en la derecha y el extremo la puso atrás para que el portugués coronora su noche. El Real Madrid, a un paso de Cardiff.