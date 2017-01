El Atlético quiere a Alexis, Bojan se va al Mainz y otros rumores del mercado de fichajes

El mercado de fichajes de invierno apura su últimos días en Europa y será el gran protagonista hasta las 00:00 horas del próximo 1 de febrero. Estas son las novedades más importantes del día:

Rechazan un ofertón del Villarreal por el hijo de Simeone. El Genoa no acepta una oferta de 20 millones de euros por Giovanni Simeone, según Gazzamercato. El delantero se está ganando un nombre en la Serie A. Hoy ha marcado dos goles más y lleva 10 esta temporada.

El Atleti quiere a Alexis. El chileno no llega a un acuerdo de renovación con el Arsenal y 'The Sun' publica que el Atlético de Madrid le va a ofrecer al delantero 250.000 euros a la semana para ficharle. Más de lo que cobra en Londres para que marque los goles que no consiguen Gameiro, Torres y Correa.

Sergio García regresa al Espanyol. El que fuera capitán del club perico durante varias temporadas se marchó a Catar en 2015 pero se siente con fuerzas para regresar a LaLiga a los 33 años. El delantero catalán será un refuerzo de lujo para Quique Sánchez Flores, que hace unos días afirmó que le parecía un gran jugador. Todo está acordado y jugará en el Espanyol hasta el 30 de junio de 2018. Lee la noticia completa aquí.

Orellana, cerca del Valencia. El jugador chileno saldrá tarde o temprano del Celta y tiene una oferta del Valencia. El jugador quiere marcharse a Mestalla, pero a los gallegos no les hace gracia y prefieren que se marcha de LaLiga.

Sanabria, fichaje de futuro del Atlético. El equipo rojiblanco cierra el fichaje de un centrocampista zurdo con calidad y un gran golpeo de balón, considerado como el mejor jugador sudamericano nacido en el año 2000 y llegará a Madrid en 2018. Continuará jugando este año en su equipo (Nacional). "Es un acuerdo en el cual el Atlético de Madrid tiene prioridad sobre algunos jugadores de Nacional a cambio de un dinero que les dio ahora y uno de los jugadores que les interesaría llevar cuando cumpla 18 años (edad permitida por FIFA) es a Juan Manuel Sanabria", dijo el representante.

Fin al culebrón Payet. El West Ham ha informado que el jugador francés vuelve a casa, se marcha al Olympique de Marsella a cambio de 30 millones de euros. El francés se salió la pasada temporada y brilló en la Eurocopa, pero esta campaña ni él ni el equipo están funcionando.

West Ham United can confirm that a £25m fee has today been agreed for the transfer of Dimitri Payet to Olympique de Marseille#COYIpic.twitter.com/U99Cl6cEdO