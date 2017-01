El Real Madrid tiene un acuerdo con André Silva y el Chelsea quiere a Llorente

Etiquetas

El mercado de fichajes de invierno ya está en marcha en Europa y será el gran protagonista del próximo mes. Estas son las novedades más importantes del día:

Rakitic, ¿se va al City?. El jugador croata ha contado poco para Luis Enrique en los últimos partidos y se ha quedado fuera de la convocatoria del Villarreal. La bomba ha saltado en su país, ya que el diario Jutarnji List informa en exclusiva que "Iván Rakitic está muy cerca de firmar por el Manchester City de Pep Guardiola". El centrocampista tiene una cláusula de rescisión de 100 millones de euros.

Maksivovic dice que ha fichado por el Valencia.... pero llegará en junio. El joven jugador serbio era uno de los deseados por Prandelli y ha hablado en una televisión de su país. "El Valencia es un gran club y el acuerdo fue rápido. Tuve muchas ofertas de los mejores clubes de Europa, pero la idea de que podemos diseñar y crear un nuevo Valencia me gustó. El contrato con Astana vence en seis meses y creo el club no me pondrá ningún problema con la transferencia a Valencia. Espero que en cinco o seis días todo haya terminado". El Valencia lo quiere gratis en junio y no pagará nada por él en el mercado invernal.

El Granada renueva a Alcaraz hasta 2018. El entrenador aceptó el 3 de octubre de 2016 el reto de conseguir la permanencia en Primera División en la presente temporada y la entidad rojiblanca amplia su confianza en su figura y la afianza como técnico del proyecto por una temporada más.

El City insiste en Laporte.Guardiola continúa teniendo dudas sobre el rendimiento de su equipo y quiere fichar al central del Athletic. ya ofreció 40 millones en verano y la prensa inglesa informa que la oferta en este mercado invernal podría lelgar hasta 60 millones de euros.

El Real Madrid ata a André Silva para junio. El 'Daily Star' informa que el equipo blanco ha acordado con el Porto el traspaso del delantero portugués. El Arsenal habría ofrecido 23 millones de euros y ha recibido una respeusta negativa, ya que esperan recaudar 58 millones en el mercado de verano procedentes del Real Madrid.

El Barcelona tiene a Dele Alli en el punto de mira. La prensa inglesa informa sobre le interés del club azulgrana en el joven jugador inglés del Tottenham. Es sin duda una de las perlas del fútbol europeo y ya suma 10 goles y una asistencia en el tercer clasificado de la Premier. A los 20 años, ya se le ha relacionado con PSG y Real Madrid, aunque el Barcelona habría tomado la delantera para junio.

El Chelsea de Conte quiere a Fernando Llorente. Según informa Guillem Balague, aún "no hay contactos pero... Conte lo quiero seguro. El Chelsea planea enviar algunos jugadores cedidos para conseguir a Llorente". El delantero milita actualmente en el Swansea y ambos coincidieron en la Juventus.

Mourinho cuenta con Depay. Los rumores apuntanban que el holandés dejaría el United, pero el portugués ha afirmado que "hay muchos futbolistas en su posición, pero si se queda estaré encantado y seguro que jugará porque tenemos muchos partidos".

Ricardo Carvalho apunta a la liga china. El central portugués que jugó en el Real Madrid ha abandonado el Mónaco ante la falta de minutos y tiene una oferta del Shnghai SIPG entrenado por su compatriota André Villas-Boas.