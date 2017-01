Obi Mikel al Valencia, Peñaranda cedido al Málaga y otras novedades del mercado

El mercado de fichajes de invierno ya está en marcha en Europa y será el gran protagonista del próximo mes. Estas son las novedades más importantes del día:

Obi Mikel, primer refuerzo del Valencia. A falta de oficialidad, el centrocampista nigeriano Obi Mikel será el primer fichaje del Valencia tras la destitución de Prandelli. Según el portal nigeriano 'owngoalnigeria', Mikel rechazó ofertas de Inter, Marsella y China para recalar en España.

Llega con la carta de libertad del Chelsea y firmará por cuatro temporadas. Era una de las prioridades de García-Pitarch.

El Málaga obtiene la cesión de Peñaranda. El Málaga de 'el Gato Romero' contará con savia nueva este enero. Adalberto Peñaranda jugará lo que resta de temporada en el Málaga cedido por el Watford, según informa La Opinión de Málaga.

Ahora el club blanquiazul deberá solucionar los problemas con las plazas de extracomunitarios, ya que las tiene copadas con Weligton, Rosales y Santos.

Zaza no jugará en el Valencia. Simone Zaza no vestirá la camiseta Ché. La que era la principal petición de Cesare Prandelli no fichará por el equipo valenciano como ha confirmado su padre en 'Tuttomercato'. "Volverá a jugar en la Serie A (Italia)", afirmó.

Tomas Mejías, muy cerca del Rayo. El Rayo Vallecano busca reforzar la portería tras la operación de Toño y se ha fijado en el canterano madridista Tomás Mejías, ahora en el Middlesbrough. Las conversaciones para la cesión están avanzadas según el diario As.

Tomas Mejias is set to join Spanish side Rayo Vallecano on loan for the rest of the season. #boro [@efabascalUK]