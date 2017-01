El último día de mercado, en directo: Orellana ficha por el Valencia y Alberto Bueno por el Leganés

Etiquetas

El mercado de fichajes de invierno apura sus últimos horas en Europa y será el gran protagonista hasta las 24:00 horas de este martes. Estas son las novedades del último día de mercado:

Kiyotake, rumbo a Japón. El centrocampista del sevilla no tiene sitio para Sampaoli y se queda sin ficha por la llegada de Walter Montoya. El mercado en Japón no cierra hoy, pero ya vuela a Asia para cerrar su fichaje por el Cerezo Osaka.

Ighalo se marcha a China. El delantero del Watford, todo un mito en Granada por subirle de Segunda B a Primera, deja la Premier League por un ofertón de 20 millones de euros de Changchun Yatai.

Alberto Bueno, refuerzo de lujo para el Leganés. El delantero se salió en el Rayo Vallecano y se marchó al Porto, pero no ha triunfado en Portugal. Los últimos seis meses los ha jugado como cedido en el Granada, donde ha disputado 15 partidos y un total de 735 minutos, anotando un gol y dando 2 asistencias.

Sergio García llegará al Espanyol en verano. El club catarí Al-Rayyan no ha permitido al delantero desvincularse del club y no podrá volver a LaLiga hasta julio. Ya tiene un acuerdo con el Espanyol, que no perderá finalmente a Caicedo, ya que considera insuficiente la oferta del Villarreal.

El Villarreal, a por Borja Bastón. Fran Escribá quiere reforzar su ataque tras la salida de Alexandre Pato y se ha fijado en Borja Bastón, ex del Atlético y el Eibar, y actualmente en el Swansea. Según informa Wales Online, los clubes están en conversaciones. Hay que recordar que los galeses pagaron 18 millones por el delantero español en el pasado verano.

Wenger afirma que no van a por Benzema: "Lo vinculan con nosotros porque es francés y porque hay bastante ruido sobre si va a salir o no del Real Madrid", ha asegurado ante los medios de comunicación. Ha añadido que no harán movimientos en este mercado de fichajes que está a punto de finalizar.

Lucas Silva se marcha cedido a Brasil. El Real Madrid cede durante año y medio, hasta el 30 de junio de 2018, al centrocampista al Cruzeiro, el club donde se formó. No ha tenido suerte en el club blanco y apenas ha jugado nueve partidos de blanco. La pasada temporada estuvo cedido en el Olympique de MArsella y en la actual no ha podido jugar por unas dolencias en su corazón que ya ha superado.

El Leganés se refuerza con Tito. El equipo madrileño ha obtenido la cesión del lateral derecho del Granada, donde llegó hace seis meses procedente del Rayo Vallecano.

FICHAJE | Tito acaba de llegar a Butarque acompañado por Txema Indias. En breve el CD Leganés sacará comunicado. #BienvenidoTitopic.twitter.com/fVA0kj7jlG — Sphera Leganés (@SpheraLeganes) 31 de enero de 2017

Sirigu, cedido a Osasuna. El portero francés no ha logrado ganarse un puesto e el Sevilla y Osasuna logra su cesión después de negociar con el PSG, club al que pertenece. "El guardameta internacional italiano pertenece en propiedad al club francés, pero había estado cedido en el conjunto andaluz desde el pasado verano. El futbolista se incorporará de forma inmediata a la disciplina navarra", informa Osasuna.

Oficial: Lacina Traoré llega cedido al Sporting. El Sporting se ha hecho con la cesión del jugador internacional africano para lo que resta de temporada. Traoré, que ya se encuentra en Gijón, ha estado esta mañana en las instalaciones de la EF Mareo, que le han gustado especialmente, y ha cumplimentado los documentos que le acreditan como jugador rojiblanco, a falta de que del pertinente reconocimiento médico, como paso previo a su incoporación al Club.

Está previsto que mañana pueda entrenar a las órdenes de Rubi y conocer a los que serán sus nuevos compañeros, antes de ser presentado ante los medios de comunicación en la sala de prensa de Mareo.

Lacina Traoré, de 26 años, es jugador del Mónaco, aunque estaba cedido al CSKA ruso de donde ha venido para reforzar al Sporting en este segundo capítulo de la temporada 2016-2017 de la LaLiga Santander.

#RSGnews Lacina Traoré jugará en el Sporting hasta el final de la presente temporada ¡Bienvenido!Vídeo en la web.https://t.co/SqA4o8cleKpic.twitter.com/a2bJmkToAM — Real Sporting (@RealSporting) 31 de enero de 2017

Chuli llega al Getafe. "El delantero formado en la cantera del RCD Espanyol llega al Getafe CF cedido por la UD Almería hasta el 30 de junio. Futbolista que ha militado también en equipos como el RC Recreativo de Huelva, Real Betis Balompié y CD Leganés", ha comunicado el club madrileño.

Mourinho confirma que Rooney y Ashley Young no se marchan a China. El entrenador seguirá contando con los servicios de los dos futbolistas del United, que han rechazado grandes propuestas económicas. No habrá fichajes y ningún jugador se va". el entrenador añadió que Young "se queda conmigo hasta final de temporada"..

WATCH: Jose Mourinho has confirmed Wayne Rooney & Ashley Young are not going to China: https://t.co/rETRViPlfxhttps://t.co/qLVF50mWpt — Sky Sports News HQ (@SkySportsNewsHQ) 31 de enero de 2017

El Sporting ficha a Traoré cedido hasta final de temporada. Lacina Traoré es nuevo jugador del Sporting a falta de confirmación oficial. El delantero, de 2,03 metros de estatura, llega procedente del Mónaco tras estar cedido en el CSKA de Moscú la primera parte de la temporada.

Anthony Mounier ficha por el Atalanta tras el rechazo de los ultras del Saint-Étienne. Mounier no pudo fichar por el equipo francés tras recibir hasta amenazas de muerte por teléfono por su pasado en el Olympique de Lyon. Ahora el Bologna le cede al Atalanta.

Fede Cartabia ficha por el Depor pero se va a Portugal. Fede Cartabia se desvincula del Valencia. El argentino ficha por el Deportivo de La Coruña pero se va cedido a Portugal hasta junio. El Sporting de Braga será su destino.

Acuerdo total entre el Celta y el Valencia por Orellana. Según informa Deportes COPE Valencia, el chileno está viajando a tierras valencianas para cerrar su incorporación al conjunto 'ché' a falta de la revisión médica.

Poco menos de 9 horas para que se cierre el mercado de invierno. ¿Cuáles han sido los fichajes más caros? Te lo contamos en el siguiente enlace:

El Barça ficha a Santiago Bueno, central uruguayo de 18 años. El representante del futbolista juvenil de Peñarol, Pablo Boselli, confirmó a la radio Sport 890 que Bueno es nuevo jugador del Barcelona.

"La negociación está cerrada. Ya se firmaron todos los documentos y faltan algunos detalles menores. Esta operación es el resultado de dos años de trabajo", dijo Boselli.

Jesé ya está en Gran Canaria.

El Fulham, dispuesto a pagar la cláusula de Sergi Enrich. El Eibar no esperba movimientos de última hora, pero el diario AS asegura que el Fulham estaría dispuesto a pagar la cláusula de rescisión de Sergi Enrich. Su precio es de 10 millones euros, algo asequible para el equipo de Championship.

Traoré ya está en Mareo para pasar el reconocimiento médico. La cesión está cerrada a falta de la firma.

Lacina Traoré acaba de llegar a Mareo. Cesión cerrada a falta de la firma y reconocimiento médico. pic.twitter.com/WueH3i81eg — Pablo Guisasola (@pablo_guisasola) 31 de enero de 2017

El Sporting echa el resto para fichar a Traoré. El Sporting de Gijón apurará hasta el final de este martes para fichar en calidad de cedido al delantero Lacina Traoré.

El costamarfileño es propiedad del Mónaco pero empezó la temporada en el CSKA de Moscú y sus agentes le buscan nuevo equipo. Según informa 'El Comercio', Traoré ya ha da dado su beneplácito a fichar por el Sporting, pero el Mónaco es reticente.

Oficial: José Rodríguez llega cedido al Málaga. El mediocentro José Rodríguez Martínez, nacido hace 22 años en Villajoyosa (Alicante), llega cedido al Málaga CF para lo que resta de temporada 2016/17 procedente del FSV Mainz 05 de la Bundesliga. El Club se guarda una opción de compra por el futbolista al finalizar el periodo de cesión.

Jesé llega cedido a la UD Las Palmas. El delantero canario del Paris Saint-Germain, Jesé Rodríguez, jugará cedido en la UD Las Palmas hasta el 30 de junio 2017, después de que el club isleño haya llegado a un acuerdo con el club francés y el jugador expresase su deseo de volver a su tierra natal.

El jugador canario contaba con otras ofertas de otros equipos italianos e ingleses que estaban dispuestos a pagar al PSG la elevada ficha que cobra el futbolista, pero "el deseo del jugador ha prevalecido", según explica la Unión Deportiva en su página web.

Jesé Rodríguez pasará este martes reconocimiento médico y será presentado como nuevo jugador de la UD Las Palmas, dónde lucirá el dorsal número 10 y podría debutar en el próximo partido liguero contra el Granada.

El atacante fue traspasado el verano pasado por el Real Madrid al club francés por 25 millones de euros, convirtiéndose en el traspaso de un canterano más caro de la historia del club blanco, pero el jugador canario no ha contado con minutos en el equipo dirigido con Unay Emery y su poca participación ha propiciado que los dirigentes parisinos optasen a la salida del jugador.

N'Zonzi renueva hasta 2020 con el Sevilla. Steven N'Zonzi ha renovado este martes con el Sevilla una temporada más, hasta el 30 de junio de 2020, además de ver aumentada su cláusula de rescisión, la cual no ha sido desvelada por el club, en una operación en la que el conjunto hispalense "reconoce el excepcional rendimiento" del centrocampista francés.

"Steven N'Zonzi ha renovado su contrato con el Sevilla FC, ampliando su vínculo con el club nervionense una temporada más, hasta el 30 de junio de 2020, así como su cláusula de rescisión. Con esta renovación el club de Nervión reconoce el excepcional rendimiento del mediocentro francés, sin duda uno de los futbolistas más destacados en la presente temporada, tanto en España como en Europa", señala el comunicado emitido por el club.

De este modo, el club y el jugador cierran la puerta a cualquier club interesado por el galo el mismo día en el que se cierra el mercado invernal -esta noche a las 00.00 horas-, aumentando además su cláusula de rescisión, que hasta ahora estaba fijada en 30 millones.

El Celta ficha al mediapunta danés Andrew Hjulsager. El Brondby ha hecho oficial el traspaso del mediapunta de 22 años, que ya viaja a Vigo para pasar el reconocimiento médico y firmar por el Celta. El acuerdo se ha cerrado en algo más de un millón de euros. Hjulsager puede jugar tanto en la mediapunta como en la banda y es un fijo en las categorías inferiores de Dinamarca. En la Superliga danesa suma este año 7 goles y 3 asistencias en 19 partidos.

Ivanovic llegará libre al Zenit. El defensa del Chelsea, que el domingo marcó su último gol con los 'blues' en la FA Cup, se unirá al Zenit después de no contar con la confianza de Conte. Según informan los medios ingleses, llegará libre al club ruso.

El Lille ficha a la perla del Ajax por 7 millones. El nuevo propietario del Lille, Gerard López, comienza a apuntalar su proyecto y lo hace con el fichaje de Anwar El Ghazi, atacante muy prometedor que jugaba en el Ajax. El canterano del club holandés llega a la Ligue 1 a cambio de 7 millones. A sus 21 años ha marcado 23 goles en casi 100 partidos como profesional.

31/01/17

El Beijing Gouan ofrece 20 millones por Rooney, pero prefiere la MLS. La Superliga China ataca de nuevo y ahora el Beijing Gouan ofrece 20 millones por Rooney. El máximo goleador de la historia del club y de la selección inglesa no tiene clara su salida y en todo caso preferiría irse a la MLS americana, según informa 'The Sun'.

Azmoun para sustituir a Pato en el Villarreal. El Villarreal ya ha elegido sustituto de Pato. El iraní del FC Rostov, Sardar Azmoun, es la prioridad del 'submarino amarillo' si se concreta la venta de Pato al Tianjian Quanjian por 18 millones de euros, según informa As. Azmoun fue elegido Mejor Jugador Asiático en 2016.

El hijo de Rivaldo sigue sus pasos rumbo a Italia. Rivaldinho, hijo de la leyenda brasileña Rivaldo, está a punto de firmar por el Latina de la Serie B italiana. Es un mediapunta de 21 años actualmente en el Internacional de la segunda divión portuguesa, dirigido por su padre Rivaldo. Latina quiere obtener una cesión de un chico que ha levantado la atención por sus cualidades.

Mariano se queda en el Real Madrid. Según informa Radio Marca, Mariano ha dicho 'no' al Alavés y se quedará en el Real Madrid. El canterano blanco, uno de los futbolistas más codiciados del mercado español, prefiere seguir luchando por minutos en el Madrid.

"Acuerdo total con Jesé". "La operación de Jesé está prácticamente terminada, hay total acuerdo. La intención es presentarlo mañana por la tarde en el Estadio Gran Canaria ante todos los aficionados", explicó Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas, en UD Radio.

30/01/17

Rechazan un ofertón del Villarreal por el hijo de Simeone. El Genoa no acepta una oferta de 20 millones de euros por Giovanni Simeone, según Gazzamercato. El delantero se está ganando un nombre en la Serie A. Hoy ha marcado dos goles más y lleva 10 esta temporada.

La magnifique remise en une touche d' Adel Taarabt pour Giovanni Simeone ! pic.twitter.com/Us2f8GqFGp — 212% Oussoud (@212Oussoud1) 29 de enero de 2017

El Atleti quiere a Alexis. El chileno no llega a un acuerdo de renovación con el Arsenal y 'The Sun' publica que el Atlético de Madrid le va a ofrecer al delantero 250.000 euros a la semana para ficharle. Más de lo que cobra en Londres para que marque los goles que no consiguen Gameiro, Torres y Correa.

Sergio García regresa al Espanyol. El que fuera capitán del club perico durante varias temporadas se marchó a Catar en 2015 pero se siente con fuerzas para regresar a LaLiga a los 33 años. El delantero catalán será un refuerzo de lujo para Quique Sánchez Flores, que hace unos días afirmó que le parecía un gran jugador. Todo está acordado y jugará en el Espanyol hasta el 30 de junio de 2018. Lee la noticia completa aquí.

Orellana, cerca del Valencia. El jugador chileno saldrá tarde o temprano del Celta y tiene una oferta del Valencia. El jugador quiere marcharse a Mestalla, pero a los gallegos no les hace gracia y prefieren que se marcha de LaLiga.

Sanabria, fichaje de futuro del Atlético. El equipo rojiblanco cierra el fichaje de un centrocampista zurdo con calidad y un gran golpeo de balón, considerado como el mejor jugador sudamericano nacido en el año 2000 y llegará a Madrid en 2018. Continuará jugando este año en su equipo (Nacional). "Es un acuerdo en el cual el Atlético de Madrid tiene prioridad sobre algunos jugadores de Nacional a cambio de un dinero que les dio ahora y uno de los jugadores que les interesaría llevar cuando cumpla 18 años (edad permitida por FIFA) es a Juan Manuel Sanabria", dijo el representante.

Fin al culebrón Payet. El West Ham ha informado que el jugador francés vuelve a casa, se marcha al Olympique de Marsella a cambio de 30 millones de euros. El francés se salió la pasada temporada y brilló en la Eurocopa, pero esta campaña ni él ni el equipo están funcionando.

West Ham United can confirm that a £25m fee has today been agreed for the transfer of Dimitri Payet to Olympique de Marseille#COYIpic.twitter.com/U99Cl6cEdO — West Ham United (@WestHamUtd) 29 de enero de 2017

Jesé, a un paso de Las Palmas. Los días se agotan y el PSG no le encuentra destino, así que terminará saliendo donde Jesé quiere ir, que no es otro sitio que al equipo de su tierra. Canarias 7 informa que se hará oficial hoy mismo. Veremos.

Bojan, cedido al Mainz. El exfutbolista del Barcelona no estaba jugando esta temporada en el Stoke de la Premier League y sale para buscar minutos en la Bundesliga. Cedido hasta el 30 de junio.

Pato se va del Villarreal: El delantero ya ha pasado el reconocimiento médico con el Tianjin Quanjian y se marchará a cambio de 18 millones de euros. Un negocio redondo para todas las partes, ya que el Villarreal pagó tres millones de euros al Corinthians hace solo seis meses. Él cobrará seis kilos anuales.