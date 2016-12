El PSG ficha a Draxler por 36 millones de euros como recambio de Jesé

Etiquetas

Emery ya tiene su regalo de Reyes. El PSG tiene atado a Draxler, jugador del Wolfsburgo, por una cantidad que ronda los 36 millones de euros, según avanza L'Equipe. El extremo no ha llegado a adpatarse al equipo y la situación en las últimas semanas era insostenible.

Hace un par de temporadas se salió en el Schalke y el Wolfsbugo le fichó. Sin embargo, las cosas no fueron bien y el pasado verano ya quiso marcharse: "¿Lo que más me gusta de Wolfsburgo? La estación y el tren que me llevan a Berlin", dijo sobre la ciudad. Algo que no gustó nada entre los aficionados ni en el club, que le apartó durante unas semanas.

Tanto el club como el jugador estaban decididos a romper el contrato en el mercado invernal y el beneficiado es el PSG, que se lleva a un gran jugador por delante de otros como el Arsenal o el Sevilla, que también se habían interesado en el internacional alemán, un extremo diestro que juega a banda cambiada, rápido, con calidad y buen golpeo de balón. La temporada pasada volvió 'loco' a Danilo en la eliminatoria de Champions ante el Real Madrid.

El presidente Nasser Al-Khelaifi ha concedido una entrevista en a Le Parisien en la que ha asegurado que no duda de la capacidad de Emery en el banquillo: "Confío totalmente en él. Lo elegí porque es uno de los mejores entrenadores europeos. Se habría quedado aunque hubiéramos perdido contre el Lorient".

Admiten que fue un error fichar a Jesé

El presidente del PSG ha admitido que se equivocaron al fichar a Jesé: "Cuando reflexionamos sobre el mercado con el entrenador y con Patrick Kluivert, sólo pensamos en nuestro club. Emery me ha dicho una cosa muy justa que es también mi visión. Cuando cometemos un error, es mejor tratar de corregirlo que convivir con él. Así que si hemos cometido errores, vamos a tratar de corregirlos. La puerta no está cerrada".

El canario volverá a casa por Navidad y en los próximos días se hará oficial su cesión a la Unión Deportiva Las Palmas. Jesé ha rechazado al Milan porque nació en Las Palmas de Gran Canaria hace 23 años y de esta manera volvería a su casa, con su entorno más cercano, algo clave para que pueda rendir a su mejor nivel. Este ha sido uno de los impedimentos que le han impedido triunfar en París.

Thiago Silva renueva hasta 2020

El central brasileño llegó al Parque de los Príncipes hace cuatro años -procedente del AC Milan- y ha conquistado cuatro Ligas, tres Copas de Francia, dos Copas de la Liga y dos Supercopas de Francia en estas cuatro campañas en la capital gala.

"Es un gran placer extender mi contrato en el PSG. Aquí encontré un club maravilloso en el que podía crecer. Estoy muy orgulloso de ser capitán de este equipo que lo ha ganado todo en Francia las dos últimas temporadas", indicó Thiago Silva tras la renovación.