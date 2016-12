La sanción que casi acaba con la vida de Eboué: "Un día pensé en suicidarme"

Etiquetas

Emmanuel Eboue, conocido exjugador del Arsenal y de la selección de Costa de Marfil, nunca podía imaginar que una deuda con su agente podría costar tan caro. La FIFA le sancionó con un año sin poder jugar en ningún equipo por una supuesta deuda de un millón de libras que él niega y en estos últimos meses ha pensado en suicidarse.

Finalista de la Champions con el equipo inglés ante el Barcelona o titular con Costa de Marfil en los Mundiales de 206 y 2010, jugó en el Galatasaray turco desde 2001 hasta 2016. A comienzos de este año fichó por el Sunderland, pero fue despedido en marzo por los problemas con Sebastien Boisseau, que le acusa de no cumplir con las comisiones "acordadas por ambas partes" cuando ficho por el equipo turco.

El futbolista ha concedido una entrevista a 'The Telegraph' en la que reconoce que recientemente ha pensado en suicidarse: "Se unió todo, me quedé sin fútbol, y murieron mi hermano y mi abuelo. Toqué fondo y no podía liberarme jugando al fútbol. Muchos días no quiero ni levantarme de la cama. Incluso un día pensé en suicidarme. Pero mi familia me da fuerza, son las personas en las que tengo que pensar. Si hubiera estado solo, me asusta pensar lo que habría hecho".

"Mi hijo Mathis tiene siete años y juega en la cantera del Arsenal. Cada vez que voy a verle todo el mundo me pregunta si me he retirado o qué me pasa y eso hace que todo vaya a peor y que me deprima más. No me ayuda. Es, de largo, el peor momento de mi carrera", añade Eboué, que a los 33 años entrena en un equipo semiprofesional de Londres.

A pesar de que vive con su mujer y sus tres hijas se siente solo y hecha en falta el apoyo de sus compatriotas. solo Drogba y Romaric le han llamado, pero no Kolo Touré, al que él ayudó cuando fue sancionado por no pasar un control antidopaje: "Cuando sancionaron a Kolo, hablaba con él a todas horas. Ahora tiene algún problema en el Celtic, así que entiendo que no me llame, no voy a decir nada malo de él. Aunque es normal estar un poco decepcionado, creía que nuestra amistad era más fuerte y eso se demuestra en los momentos difíciles". finaliza.