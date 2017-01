El superviviente Neto acude a la presentación del Chapecoense para no "hundirse en depresión"

Etiquetas

El Chapeocoense vuelve al fútbol. Después de la tragedia aérea en la que perdieron la vida 71 personas, incluidos la mayor parte de jugadores y técnicos del equipo, el club presentó la nueva plantilla compuesta principalmente por jóvenes sub-17, los cuales recibieron la visita por sorpresa de Helio Neto, jugador que sobrevivió al accidente de avión.

"Volver al Chapecoense me da fuerzas para no hundirme en la depresión", confesó el defensa brasileño que llegó en muletas a visitar y conversar con sus nuevos compañeros.

"Fue bueno volver. Fue bueno hablar con ellos. No me ven como el Neto de antes", explicó Neto en el diario 'O Globo'.

"Me felicitan, me dicen que soy un guerrero, un milagro. Creo que el que yo esté aquí puede añadir algo a los chicos que vienen", añadió un Neto que vestía la equipación de entrenamiento pero que todavía no se pone fecha para volver a los terrenos de juego.

Uma foto vale mais que mil palavras... Neto com os atletas da base que subiram para o profissional.#VamosChapepic.twitter.com/hMU71nIgEg — Chapecoense (@ChapecoenseReal) 6 de enero de 2017

El club homenajeó a Neto en su perfil de Twitter con la foto del futbolista hablando con los jóvenes y nuevos integrantes del club.

"Una foto vale más que mil palabras... Helio Neto con los futbolistas de las categorías inferiores que darán el salto al fútbol profesional", rezó el tuit.