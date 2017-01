Illarramendi: "Otra vez lo de siempre, nos han robado como en LaLiga"

Etiquetas

La victoria del Barcelona en Anoeta por 0-1 con un gol de Neymar no ha estado exenta de polémica, o al menos así lo han visto algunos jugadores de la Real Sociedad. Illarramendi, Zurutuza e Iñigo Martínez se han expresado en las redes sociales, pero especialmente enfadado se le ha visto al ex del Real Madrid, que ha asegurado ante los medios de comunicación que "nos han robado, como en LaLiga".

Illarramendi se ha quejado de una acción en la que, en su opinión, el colegiado debió expulsar a Messi por obstruir el saque de una falta. El argentino tenía una amarilla anterior por perder tiempo y pudo ver la segunda amarilla, pero González González no se la mostró porque indicó a Illarramendi que sacara después de que él pitara, nunca antes como hizo. Justo después del partido y dentro todavía del vestuario, 'tuiteó' lo siguiente: "¡Otra vez lo mismo de siempre! Otra vez..." haciendo referencia a la actuación colegial.

Otra vez lo mismo de siempre! Otra vez... — Asier Illarramendi (@illarra4) 19 de enero de 2017

El jugador de la Real Sociedad atendió después a los medios de comunicación y aunque hablo de 'calentón" por el mensaje en las redes sociales, continuó con las críticas al árbitro: "He escrito en Twitter lo que pienso. Si Messi lleva hoy otra camiseta termina expulsado, no me ha dejado sacar. En Liga pasó lo mismo, que nos robaron. Ya estamos cansados".

Otra de las acciones polémicas y en la que sí se equivocó el colegiado fue una acción de Zurutuza, en la que el linier levantó el banderín en un error muy claro. La defensa del Barcelona salió en bloque para dejar en fuera de juego a los jugadores de la Real en una falta, pero el centrocampista vasco entró en posición legal. Al jugador se le fue el control y así lo reconoció en su cuenta de Twitter.

Y el tercer jugador de la Real Sociedad que también mostró su enfado en las redes sociales fue el central Iñigo Martínez, con una frase que deja poco espacio a las dudas.

TELA-TELITA-TELA (parte 2) 🙈 — Iñigo Martinez (@InigoMartinez91) 19 de enero de 2017

El Barcelona también se quejó de la actuación arbitral, pero dentro del campo. Neymar pidió falta y amarilla de Elustondo en la primera mitad tras una zancadilla clara. Ya en la segunda, el brasileño fue amonestado por caer en el área después de un leve contacto de Rulli.

Ivan Rakitic ha salido al paso de las declaraciones de los jugadores de la Real en las redes sociales y ha afirmado que "a veces va bien dejar el móvil un rato en el bolsillo después del partido".