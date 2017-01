Los votos más curiosos de capitanes, seleccionadores y periodistas en 'The Best'

Cristiano Ronaldo gana 'The Best' por delante de Messi y Griezmann

En la primera edición de los premios The Best, la FIFA ha galardonado a Cristiano Ronaldo como mejor jugador del mundo; a Claudio Ranieri como mejor entrenador; a Carli Lloyd como mejor jugadora; a Silvia Neid como mejor entrenadora; a Mohd Faiz Subri como Premio Puskas; al Atlético Nacional como ganador del premio Fair Play; a Falcao como premio honorífico; y el premio a la mejor afición fue compartido por Borussia Dortmund y Liverpool.

El premio al Mejor Jugador fue votado de la siguiente forma: 25% por los capitanes nacionales, 25% por los seleccionadores, 25% por periodistas especializados y 25% por los aficionados en FIFA.com. El organismo mundial ha dado a conocer las votaciones en esta lista completa y estas son las más curiosas.

El protero italiano, que ganó la liga con la Juventus y llegó a los cuartos de la Eurocopa con Italia, ha sido elegido como primera opción por el capitán de Bulgaria (Svetoslav Dyakov), Jordania (Shafi Amer), el de Somaloa (Hassan Ali) y el de Marruecos (Benatia); el seleccionador de Albania (De Biasi), el de Italia (Giampiero Ventura) y el de San Marino (Pierangelo Manzaroli) y periodistas de Macedonia y San Marino. Además, ha recibido varios votos más en segunda y tercera posición. Buffon recibió 75 puntos en total.

El futbolista del Real Madrid, capitán de Portugal, votó a Bale, Modric y Sergio Ramos. Preferencia madrista.

El futbolista del Barcelona, capitán de Argentina, votó a Suárez, Neymar e Iniesta. Preferencia azulgrana.

Sergio Ramos, capitán de España, fue el más justo de los tres. Votó a Cristiano Ronaldo, Messi e Iniesta.

Todos mi premios tienen un apellido: @ReneRamos. Gracias, sin ti tampoco estaría aquí. Thanks, bro. I wouldn't be here without you!#TheBestpic.twitter.com/wq1ZRtiskm