Los chollos que le gustarían a cualquier entrenador como regalo de Reyes

El día 2 de enero se abre el mercado de fichajes en LaLiga y en el resto de grandes competiciones europeas, por lo que comienza el periodo para que los clubes hagan los 'deberes' que no terminaron en verano. Hasta el 31 de diciembre podrán fichar a un delantero que le salve del descenso con sus goles o a un portero que 'eche el cerrojo' a la portería. No es un mercado en el que históricamente se hagan grandes fichajes y un año, en España se movieron 27 millones de euros, lejos de los ¡251 de la Premier!

Ni el Real Madrid ni el Atlético podrán inscribir jugadores en este mercado invernal y hay que recordar que los futbolistas que hayan jugado competiciones europeas, no podrán hacerlo con su nuevo equipo (sí podrán jugar si cambian la Europa League por la Champions). Estos son los chollos que a cualquier entrenador le gustarían como regalo de Reyes:

James Rodríguez

El jugador del Real Madrid no está contento con su situación en el Real Madrid. El problema es que en el Real Madrid aún no están de rebajas, ya que hasta verano no podrían remplazar al colombiano. El club que quiera a James tendrá que pagar 80 millones de euros por él y sabe que no podrá jugar la Champions. "Estoy feliz aquí, pero quiero jugar más. Hay que pensar en todo y buscar salidas. Tengo ofertas y siete días para pensar", dijo tras la final del Mundial de Clubes. Ese plazo ya ha caducado y ha comenzado a entrenar con sus compañeros tras las vacaciones de Navidad. Juventus, Manchester United y PSG, son los mejores colocados para ficharle en 2017.

Bojan Krkic

El delantero criado en la cantera del Barcelona y al que Luis Aragonés quiso convocar para la Eurocopa 2008, ha perdido fuelle en el Stoke City esta temporada. Cumpli allí su tercera temporada después de pasar por el Ajax, el Mila y la Roma. Solo tiene 26 años pese a su gran experiencia y el Valencia ya se ha interesado por su situación, ya que quieren reforzar su delantera después de que Munir no esté dando el rendimiento esperado como recambio de Alcácer.

Jesé

El futbolista canario no ha encontrado su sitio en el PSG y no se ha adaptado a la vida de París. A Emery se le ha acabado la paciencia con Jesé y el jeque admitió recientemente que "fue un error" su fichaje. Está más fuera que dentro del club, pero hace falta que otro equipo queira pagar su sueldo de 'crack', o al menos parte de él para que salga cedido. Ese el el principal hándicap de Las Palmas, que lo tenía todo atado salvo lo económico. En Italia apuntan a que la Roma y el Milan se han posicionado para hacerse con los servicios del delantero.

José Luis Gaya

La banda izquierda de Mestalla ha estado dominada en la última década por jugadores españoles y varios de la casa como Jordi Alba, Bernat o Juan Gaya. Los dos primeros salieron al Barcelona y al Bayern, por lo que el Valencia quiso evitar que el canterano se marchara al Real Madrid con una potente renovación. El lateral quedó relegado al banquillo en las últimas jornadas por detrás de Siqueira o Montoya. Se trata de un jugador con un potencial enorme, muy útil para cualquier equipo de la élite europea. Su situación en el club no es sencilla y su relación con la grada es complicada.

Bacca

El delantero colombiano dejó un gran Sevilla por jugar en un Milan que pelea cada año por entrar en puestos de Champions en la liga italiana... y que le pagaba más. Después de temporada y media podría buscar nuevos retos. El West Ham lo quiere, aunque él prefiere regresar a Sevilla. Así lo hizo saber hace unas semanas, cuando se le vio en el Pizjuán mientras el Milan jugaba un partido.

Aleix Vidal

El jugador quiere regresar al Sevilla, pero el Barcelona espera fichar un lateral derecho antes de dejarle salir. Los azulgranas piensan en Srna, ya que Aleix Vidal no cuenta para Luis Enrique pese a que ha hecho varios partidos en el último mes, especialmente ante el Borussia Monchengladbach. El club catalán tasa al jugador en 14 millones, aunque la prensa de Sevilla apunta que lo dejaría salir por 10.

Martial

CONFIRMADO: El Sevilla busca obtener a Anthony Martial (Manchester United) en una cesión de 6 meses. Evalúan la oferta. #FichajesGOpic.twitter.com/QOQbi05L4d — 100% Fichajes Fútbol (@FichajeGoleador) 28 de diciembre de 2016

El delantero del Manchester United apenas tiene protagonismo a las órdenes de Mourinho y lo mejor para su crecimiento sería tener minutos en otro club. El equipo inglés pagó unos 80 millones de euros al Mónaco, por lo que no va a regalar al joven jugador un año y medio después. Podría salir cedido y Monchi está atento a todos los movimientos. La prensa francesa informa que el Sevilla y el agente del jugador ya se han reunido.

Halilovic

Este diamante en bruto fichó el Barcelona con 17 años sigue sin explotar y no quiere continuar en el Hamburgo. Apenas ha jugado 138 minutos estos seis meses en la Bundesliga después de una notable temporada en el Sporting. Según Mundo Deportivo, el croata se ha puesto en contacto con el Barcelona para que cancelen la cesión y le encuentren otro destino. Quiere volver a LaLiga y suenan el propio Sporting, el Betis y el Espanyol.

Simone Zaza

El delantero italiano, que tiró aquel lamentable penalti en la Eurocopa ante Alemania, no ha cuajado en el West Ham y regresará a la Juventus, que ya le busca otro equipo donde cederlo. Prandelli lo conoce a la perfección y sería un gran refuerzo para la delantera del Valencia, pero con la marcha del italiano podría cambiar la situación.

Cesc Fàbregas

El centrocampista del Chelsea no termina de convencer a Antonio Conte y compagina partidos de titular con semanas en el ostracismo. Su importancia en el equipo ha ido creciendo, pero en Inglaterra han especulado mucho con su salida en el mercado invernal. Su salario, uno de los inconvenientes para el club que lo quiera.