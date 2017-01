Messi juega a su antojo con el Eibar y el Barça no pierde comba en Liga (0-4)

Etiquetas

Era una de las salidas marcadas en rojo en el calendario. Ipurúa había sido un campo casi inexpugnable hasta el momento en La Liga y el Barcelona no podía fallar. La presión estaba en todo lo alto con los respectivos triunfos de Madrid y Sevilla, pero eso no significa nada de otro mundo para Leo Messi. Tras un inicio complicado, el argentino tiró del carro a base de filtrar pases a sus compañeros. Denis abrió el marcador desde la frontal y en la segunda parte mandó el argentino. El Eibar tuvo ocasiones para al menos hacer el gol del honor.

El Barça perdona la sentencia

Los primeros minutos en Ipurúa fueron un quebadrero de cabeza para el Barcelona. El Eibar de Mendilibar sabía cómo desactivar el poderío azulgrana: a base de presión a todo campo.

El Barcelona no podía sacar la pelota y las ocasiones locales se sucedieron, tanto que en el primer minuto Sergi Enrich rondó una pelota de gol tras un gran centro de Capa, un puñal por la banda derecha, que probó fortuna instantes después desde lejos obteniendo una gran respuesta de Ter Stegen.

Ante la imposibilidad de sacar la pelota tocando, el Barça creaba contragolpes con balones en largo. Messi filtraba pases desde la medular y tentaba a la suerte desde el balón parado, pero en esta ocasión tenía el punto de mira desviado.

Precisamente una falta, y qué falta, fue lo que cometió Escalante sobre Busquets. El del Eibar llegó tarde a la pelota y golpeó el tobillo de Busquets cuando el del Barcelona lo tenía casi apoyado. La imagen fue durísima y Busquets se retiró en camilla con mucho dolor.

Denis Suárez entró en su lugar y Rakitic se puso de organizador. La presión del Eibar fue decayendo y el Barça se hizo con la pelota.

Primero perdonó Suárez tras un gran pase de Messi y el Eibar respondió con un tiro de Adrián que Ter Stegen despejó con un paradón.

En el ida y vuelta, en teoría gana el que tiene más pegada, y el Barça lo aprovechó. En una jugada trenzada, el cuero salió rebotado para Denis en la frontal, y el gallego golpeó seco pegado a la cepa del poste. Fue un tiro imposible para Yoel y el primer tanto de Denis en el Barcelona.

El gol dio a las a los de Luis Enrique y pudieron sentenciar antes del descanso. Neymar falló un mano a mano ante un providencial Yoel, y ya cuando languidecía la primera mitad, Suárez envió el balón al poste. El Barça sobrevivió al principio y perdonó al final.

Messi no hace prisioneros

Solo cinco minutos tras volver del túnel de vestuarios le bastaron a Leo Messi para poner casi punto y final al partido.

El argentino condujo por el centro, abrió la pelota a la derecha y apareció en el punto de penalti para recibir la devolución de Suárez y empujar el cuero a gol. Un auténtico golazo que combinó la simpleza y la belleza del fútbol de asociación en una simple jugada.

El 0-2 estaba servido. Al Eibar le quedaba opositar al 1-2 para dar vida al encuentro, pero con un riesgo enorme: no encajar con las contras de la 'MSN'.

Ipurúa se enfadó con un gol anulado a Adrián por fuera de juego, aunque la repetición mostró que el árbitro acertó.

Los gritos de esperanza se tornaron en pesadilla en el minuto 68. Suárez, que había perdonado en la primera mitad, le robó la cartera a Lejeune y encaró en solitario a Yoel. El resto fue coser y cantar para el uruguayo. Superó al guardameta con facilidad y cerró el choque.

El Eibar, espoleado por su público, no se rindió y siguió en la busca del gol del honor. No llegó, pero Pedro León estuvo muy cerca con un disparo con 'folha seca' al que respondió Ter Stegen con un paradón. Otro más en su cuenta particular.

En los azulgranas tan solo faltaba un gol de Neymar para que la fiesta de la 'MSN' fuese completa. El brasileño dejó una maravilla de control de tacón, que si no se llega a resbalar, estaríamos hablando de uno de los tantos del año.

Ahí no consiguió su gol, pero sí en el descuento en un contragolpe en el que engañó a Yoel por el primer palo. La fiesta del Barça y de la 'MSN' fue completa en Ipurúa.