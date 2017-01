Modric y Marcelo estarán cerca de un mes de baja por lesión

Etiquetas

La plaga de lesiones en el Real Madrid parece no tener fin y las dos últimos en caer han sido Modric y Marcelo, dos jugadores claves para Zidane. Además, Cristiano Ronaldo también notó molestias en el partido ante el Málaga.

"Luka tiene una molestia que espero que sea poco, mientras que lo de Marcelo es más complicado pero no sabemos ahora exactamente" dijo Zidane tras el partido ante el Málaga. Ambos jugadores estarán un mes fuera de los terrenos de juego.

Las pruebas médicas han revelado que Marcelo sufre una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda: Mientras que Modric sintió molestias en el aductor derecho.

Estas ausencias por lesión se unen a las de Bale, Carvajal, Pepe, que tampoco estarán disponibles para el partido de Copa ante el Celta de Vigo. Tampoco estarán en los partidos de Liga, contra La Real Sociedad, el Celta y Osasuna. Esperan llegar al partido de ida de octavos de la Champions ante el Nápoles a mediados de mayo, a lo que salvo sorpresa, no llegarán Modric ni MaArcelo.

Otro que tampoco está bien físicamente es Danilo, según explicó Zidane: "Tenía molestias y no podía jugar y lo metemos con nosotros en el banquillo pero después de Marcelo y de Luka, no voy a tirar de Danilo que tiene una molestia. Él quería pero no es bueno hacer eso. Las circunstancias han sido así", exclamó.

"Se ha resentido en el entrenamiento y hoy por la mañana no estaba a gusto, no estaba bien del todo, entonces no arriesgamos porque no podemos. No voy a arriesgar nunca con un jugador que no esta al 100%", agregó.