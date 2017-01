Así se fraguó el lío en el vestuario de Las Palmas: una discoteca, un hospital y el Camp Nou

Etiquetas

Quique Setién ya avisó de que Jonathan Viera no estaría en el partido de Las Palmas después de una serie de "cosas extrañas" que han sucedido en el vestuario de Las Palmas en los últimos días. El entrenador no desveló los motivos, pero se van conociendo con el paso de los días.

Según informa el diario MARCA, toda la polémica se fraguó después de que los canarios ganaran (aunque cayeron eliminados) por 2-3 en el Calderón en la vuelta de los octavos de la Copa del Rey. Era 10 de enero y al día siguiente los jugadores tuvieron día libre para el día 12 de enero volar a Barcelona.

Y fue el miércoles 11 de enero cuando Boateng invitó a sus compañeros a un restaurante de la capital, aunque no todos fueron. Quique Setién y el régimen interno obligaban a los jugadores a estar a las 23:30 horas en el hotel, algo que no todos habrían cumplido.

Un grupo de siete jugadores se marcharon a una discoteca madrileña y Javi Castellano terminó en el hospital con varios puntos de sutura después de sufrir una caída. Al día siguiente no pudo entrenar y el club alegó una gripe para que la noticia no saliera a la luz.

El ambiente en el vestuario se fue calentando y todo estalló en el descanso de Las Palmas en el Camp Nou. El Barcelona goleaba a los amarillos y Quique Setién quiso modificar un aspecto del juego de Jonathan Viera, uno de los presentes en la fiesta de la polémica. Al jugador no le sentó bien y le contestó "pues juega tú", visiblemente enfadado. El entrenador no le sustituyó en todo el partido, pero ya de vueltas en las Islas Canarias le mandó "al rincón de pensar".

Antes de contar lo ocurrido ante los medios de comunicación Setién pidió disculpas al equipo por su falta de mano dura en muchas ocasiones y uno de los jugadores veteranos se lo recriminó. No es el único problema del equipo, ya que Araujo volvió a ser multado por conducir bajo los efectos del alcohol.

"La semana ha sido dura y difícil. Ojalá que todo se resuelva bien, que volvamos a coger las sensaciones y olvidarnos de la frustración del partido de Barcelona. Mañana están en la convocatoria tres jugadores del filial en la convocatoria y saldrán del equipo tres jugadores que podrían jugar pero no van a jugar porque creo que hay cosas más importantes de cara al futuro de este equipo. Va a haber una serie de consecuencias por lo que ha ocurrido esta semana. En muchos casos habrá cosas que parezcan bien y otras no tan bien. Hay gente que esta semana, casos como el de Jonathan que le he tenido que mandar al rincón de pensar unos días. Hay jugadores que han tenido un comportamiento que no corresponde, he tenido que tomar medidas que creo que son las mejores para el club y para mí", explicó a la prensa.