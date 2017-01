Pogba, el primer futbolista de la historia que tiene un emoticono en Twitter

Paul Pogba no se acerca ni de lejos en el terreno de juego a los logros de futbolistas como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, pero fuera de él ya los ha superado.

El galo se ha convertido en el primer jugador en la historia en tener un emoticono personal en la red social Twitter.

Con escribir su nombre (#pogba) bastará para que aparezca su icono, que es nada más y nada menos que la cabeza del futbolista con un camiseta roja.

Ouloulou suis devenu un emoji👊🏾 thanks twitter for emojing me, let's have fun and kick some ass at #pogba@manutd@Adidas#neverfollowpic.twitter.com/hDNy64AUpt