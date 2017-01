¿Por qué nació el enfrentamiento de los 'Biris' y Sergio Ramos?

Etiquetas

Sergio Ramos marcó de penalti y estalló contra el fondo de los 'Biris'. Retó con la mirada, se giró, se señaló su nombre y se echó las manos a las orejas para que siguieran pitando mientras pedía perdón al resto del estadio, que no entendió el gesto ni las disculpas. 'Lluvia' de insultos e improperios al capitán del Real Madrid, que lleva el Sevilla en su corazón, pero que nunca ha sabido canalizar la relación con su exafición.

Porque desde hace años, el Real Madrid es uno de los equipos más odiados en Sevilla, más allá de la rivalidad que existe con el Betis por ser el otro equipo de la ciudad. Y los aficionados no entendieron que Ramos dejara el club en del que "ha mamado", como el mismo se refirió tras el partido, para marcharse al Real Madrid.

Le tacharon de pesetero en su despedida

Tampoco ayudó la despedida del expresidente Del Nido, que vendió a Ramos a Florentino Pérez por 30 millones de euros. nunca fue claro y jamás explicó su versión de lo sucedido. Sí lo hizo Ramos en 2012 en una biografía escrita por Enrique Ortego, donde por primera vez se conoció parte de los sucedido. El central explicaba que "nosotros le presentamos (a Del Nido) unos meses antes un contrato vitalicio que no aceptó. Era un contrato en blanco de 10 años con la única condición de que queríamos ganar lo mismo que el que más ganase en la plantilla".

La respuesta de Del Nido fue "que jamás un canterano iba a ganar dinero en el Sevilla. Lo pasé mal y me di cuenta de la mafia que hay en el mundo del fútbol. Le dije que si el Sevilla era grande lo era por los canteranos y los jugadores de la casa", cuenta Ramos.

"Finalmente se consumó el traspaso. Porque fue un traspaso. La gente solo sabía una versión de la historia, la que contaban ellos, y durante todos esto años se han metido conmigo cuando he jugado en el Pizjuán. Pero la verdad es que el Sevilla me vendió como ha vendido a otros jugadores", relataba Ramos.

Los 'Biris' le insultan cada vez que pisa el Pizjuán

Sin embargo, especialmente lo biris se han cebado con Sergio Ramos cada vez que ha vuelto al Sánchez Pizjuán desde hace una década y en el partido de Copa estalló: "Se acuerdan de mi madre, de mi mujer, de mis hijos... y llega un momento en el que hay que decir basta. No merecen mi respeto".

