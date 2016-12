Prandelli dimite porque el Valencia no tiene dinero para cinco jugadores

Etiquetas

Cesare Prandelli ha presentado su dimisión como entrenador del Valencia apenas tres meses después de ser nombrado en el cargo. El italiano llegó al club el día 1 de octubre, pero no ha logrado reconducir la marcha del equipo. Se marcha por diferencias con la dirección deportiva a la hora de reforzar el equipo en el mercado de invierno. Voro se hará cargo del equipo hasta que el club fiche a otro entrenador.

Según Superderporte, el italiano cree que Peter Lim no ha cumplido económicamente con su palabra, ya que él ha pedido cinco jugadores de más de 25 años, pero el club no han movido ficha por ninguno de ellos. Es el caso de Maksivovic, petición del italiano y que en el club prefieren que llegue libre en verano.

El entrenador se había mostrado "muy enfadado y desilusionado" el día 9 de diciembre, cuando acusó a los jugadores de no trabajar para darle la vuelta a la situación: "Llevo aquí dos meses trabajando duro para que el equipo crezca. Lo que quiero ver mañana son las ganas de los jugadores de sufrir por la camiseta. Antes de hablar del mercado, lo que quiero es ver las ganas de sufrir, luchar por la camiseta. Los que quieran quedarse de verdad tienen que demostrarlo mañana. Los que no tengan ese carácter necesario que se vayan, los que no estén contentos que se vayan también".

Los enfrentamientos con la plantilla se han sumado a los problemas con el director deportivo Suso García Pitarch y ha decidido poner punto y final a su relación contractual con el Valencia.

El club continúa sumido en una crisis deportiva y está clasificado en 17ª posición, con los mismo puntos que el Sporting, que está en descenso. Prandelli ha dirigido al Valencia en ocho encuentros de Liga, con un balance de una victoria, tres empates y cuatro derrotas. Logró el pase a octavos de la Copa del Rey ante el Leganés.

Se convierte en el segundo técnico que deja este temporada el Valencia después de la destitución de su predecesor en el cargo, Pako Ayestarán, y el tercero del año tras el cese también del inglés Gary Neville.