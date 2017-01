La gala de los premios 'The Best' de la FIFA, en directo

19:50: ¡Cristiano Ronaldo gana el premio 'The Best' a Mejor Jugador del Año!

19:50: Vamos con el último premio, el de Mejor Jugador del Año.

19:45: Carli Lloyd gana el premio a Mejor Jugadora del Año.

19:44: ¿Quién va a ser la mejor jugadora del mundo?

19:35: El Premio Puskas es para Mohd Faiz Subri.

El jugador de Malasia se inventó un lanzamiento de falta con el exterior de su pie derecho que tomó un efecto endiablado y se coló por toda la escuadra.

19:30: El Premio Especial de 'The Best' es para el jugador de fútbol sala para Falcao. Se retira este año.

19:29: Y el ganador al premio al Mejor Entrenador del Año es Claudio Ranieri.

19:24. Y el ganador del premio a la deportividad es para el Atlético Nacional. "Hicimos lo que teníamos que hacer. Reconocer a un equipo que no tuvo la oportunidad de jugar. Fue un gesto de esperanza", asegura un miembro del club.

19:23. Ahora sale Puyol a escena. El capitán va a entregar el premio a la deportividad. Emiten un vídeo del Chapecoense y recuerdan cómo Atlético Nacional le permitió ser campeón de la Copa Sudamericana.

19:21: Cristiano: "Espero ganar The Best. Es una sensación extraordinaria. 2016 fue un año de ensueño. Gané la Champions con el Real Madrid y la Eurocopa con Portugal. Estoy contentísimo y doy las gracias a mis compañeros de mi equipo y de mi selección y a mis entrenadores".

19:19. Salen Cristiano y Griezmann al escenario. Recordemos que Messi no está en la gala.

19:13. Silvia Neid ha agradecido el premio a todos y ahora comienza la segunda actuación de la tarde. Después conoceremos la jugadora ganadora de 'The Best' 2016.

19:08. Y la ganadora es.... Silvia Neid¡¡ Exseleccionadora de Alemania, ganó el oro olímpico en Río.

Herzlichen Glückwunsch Silvia! Congratulations Silvia Neid of @DFB_Frauen . #TheBest 🇩🇪 pic.twitter.com/2tFZcADCSa

19:05. Silvia Neid, Jill Ellis y Pia Sundhage son presentadas como las tres candidatas a mejor entrenadora del año.

18:56: Presentan a las tres finalistas a Mejor Jugadora del Año.

18:52: Isinbayeva desvela que el ganador es para los aficionados del Borussia Dortmund y del Liverpool. Las dos aficiones cantaron el 'You'll never walk alone' por las víctimas de Hillsborough.

18:50: Premio a la Mejor Afición. Islandia, Liverpool y Dortmund o los hinchas del Ado Den Haag, los nominados.

18:49: Momento para recordar a los futbolistas que fallecieron el pasado año. Entre ellos Carlos Alberto y Johan Cruyff.

18:41: Este es el once ideal del Año para la FIFA.

18:37: El once Mundial de la FIFA será el primer galardón a conocer.

18:35: Aparece Eva Longoria junto a Marco Schreyl para dar inicio al evento tras una actuación musical.

18:30: ¡Comienza la gala!

18:29: Cristiano Ronaldo ha sido uno de los últimos en llegar a la gala. Así posó el portugués.

18:28: Gianni Infantino abre la gala. Todo preparado en Zúrich.

18:25: Dani Alves, como siempre, peculiar con su atuendo.

