Los retos de las estrellas del deporte en 2017

Año nuevo, retos nuevos. Este es lema que rige a todo deportista de élite, y es que el 2017 puede ser un año para resurgir o para seguir haciendo historia. En los banquillos de fútbol como Lopetegui y Guardiola, a los mandos de un F1 como Alonso o de un coche de rally como Sainz, con una raqueta de tenis como Nadal... Aquí os presentamos los grandes retos de las estrellas del deporte en 2017.

Carlos Sainz: el segundo Dakar como objetivo

Desde este 2 de enero Carlos Sainz (padre) busca su segundo Dakar en la categoría de coches. El piloto español lo ganó en 2010, pero desde entonces no ha podido revalidarlo debido en buena parte a los problemas de fiabilidad de su coche. Nasser Al-Attiyah, y sus compañeros Loeb y Peterhansel serán los principales rivales de Sainz en el Dakar "más duro de la historia".

Fernando Alonso: el podio y soñar con el título

Fernando Alonso confesó recientemente que echa de menos "luchar por el título", algo a lo que debería aspirar con su McLaren-Honda en 2017. El piloto asturiano mostró su fidelidad con el equipo a pesar de las dificultades al zanjar los rumores que lo ubicaban en Mercedes, y espera conseguir como premio al menos algún podio que en 2017 le lleve de nuevo a estar entre los mejores.

Rafa Nadal: el décimo Roland Garros

En 2016 Rafa Nadal se presentó en Roland Garros en el mejor momento de forma de la temporada. El español jugaba un tenis espectacular pero una inoportuna lesión de muñeca lo dejó fuera de combate. El año se maquilló (y de qué manera) con el oro olímpico en dobles, pero el manacorí no rindió en los torneos de Grand Slam. En 2017, la tierra de París le espera para levantar su décimo Roland Garros, todo un hito.

Garbiñe Muguruza: consolidarse entre las mejores

2016 fue el año del despegue definitivo de Garbiñe Muguruza. La tenista hispano-venezolana llegó a la final de Roland Garros y la ganó superando a Serena Williams, la mejor tenista de todos los tiempos. Fue su primer Grand Slam pero en los otros tres de la temporada no pasó de tercera ronda. Esa irregularidad es el aspecto a corregir para la actual número 7 del ranking ATP.

Julen Lopetegui: camino a Rusia con España

El 21 de julio se hacía oficial la contratación de Julen Lopetegui como seleccionador de España. El extécnico del Porto recogía el testigo de Vicente del Bosque con el reto de continuar con el relevo generacional en 'La Roja', y la necesidad de volver a potenciar el estilo de toque. Hasta el momento lo ha conseguido, pero en 2017 toca certificar todo lo bien hecho hasta el momento con la clasificación para el Mundial de Rusia 2018.

Josep Guardiola: crear un City campeón

Pep Guardiola, que ha confesado que su etapa en los banquillos de fútbol está cerca de llegar a su fin, firmó este verano por el Manchester City para llevar al nivel 'top' al club inglés. Acostumbrado a dos Ligas en la que solo tuvo dos rivales (Real Madrid y Borussia Dortmund), el técnico catalán ya ha probado las dificultades de la Premier League sufriendo tropiezos inesperados. Aún así, ya ha demostrado el potencial de su equipo superando al Barcelona en la Champions League.

Jose Mourinho: retomar la 'senda Ferguson'

26 años estuvo Alex Ferguson en el banquillo del Manchester United, 26 años de éxitos. Su adiós en 2013 supuso la pérdida de identidad y de rendimiento del club, que no ofreció su mejor versión ni con David Moyes ni con Van Gaal. La responsabilidad de volver a ganar y de hacerlo ya recae en Jose Mourinho, pero el inicio ha sido muy complicado, con un United que no pasa de la sexta plaza. No ganar un título a final de temporada pondría en entredicho al portugués.

Cristiano Ronaldo: el quinto Balón de Oro

Cristiano Ronaldo definió el 2016 como "el mejor año de su carrera" después de conquistar la Champions League con el Real Madrid y la Eurocopa con Portugal, títulos que le sirvieron para llevarse su cuarto Balón de Oro, trofeo que le acredita como mejor jugador del año. Una temporada similiar le permitiría ganar su quinta bola dorada, lo que significaría igualar en el palmarés a su máximo rival, Leo Messi.

Lionel Messi: redimirse con títulos

El curso pasado fue bueno para Messi en el Barcelona con el doblete de Liga y Copa del Rey, pero fue un año para olvidar con la selección. El penalti fallado en la final de la Copa América y su adiós momentáneo a la 'albiceleste' son dos momentos muy duros. No habrá competición de selecciones en 2017 pero Messi podrá redimirse en el Barcelona a base de títulos.

Pau Gasol: otro Eurobasket para soñar

El 31 de agosto comienza el Eurobasket organizado por Finlandia, Israel, Rumanía y Turquía y España participará previsiblemente con su estrella Pau Gasol. El mejor jugador de la historia del baloncesto español lo disputaría con 37 años, pero sobrado de nivel y vitalidad gracias a su nueva experiencia en los San Antonio Spurs.

Vero Boquete: liderar a España en la Eurocopa

La selección española femenina de fútbol logró en 2015 el hito de clasificarse para el Mundial de Canadá, el primer Mundial de su historia. En Holanda se disputa en 2017 la Eurocopa, y las futbolistas de Jorge Vilda ya se han clasificado para el que será su tercer Europeo. Al frente del equipo está la capitana Vero Boquete, la jugadora del PSG llamada a hacer algo todavía más grande con la selección nacional.

