Las felicitaciones de Navidad más originales de los equipos españoles

Varios equipos españoles han felicitado la Navidad mediante vídeos que han compartido en las redes sociales. El Real Madrid, el Barcelona, el Villarreal o el Getafe entre otros han agradecido el apoyo que le brindan sus hinchas cada fin de semana y les desean lo mejor para 2017.

Días para que los madridistas sigan levantando copas

El Real Madrid ha deseado una Feliz Navidad a todos sus seguidores con un vídeo en el que recuerda que estas fechas también son para levantar copas, pero con la familia, días en los que los sentimientos deben prevalecer por encima de los colores.

El Barcelona reparte ilusiones... todos los días del año

Messi, Suárez y Neymar son algunos de los protagonistas del spot de Navidad del Barcelona. El club recuerda que los equipos de todas sus secciones reparten ilusiones en cada partido y hacen disfrutar todo el mundo, incluso al encargado de repartir alegría en la Navidad.

El club azulgrana también ha compartido las imágenes del 'making of' en las que se ve a los jugadores del primer equipo que participaron en la felicitación a los aficionados. Neymar nunca defrauda.

El Villarreal recuerda que los sueños están para cumplirlos

El 'submarino' ha compartido un vídeo en las redes sociales en el que se ven imágnes de sus jugadores cuando era niños que se funden con momentos actuales en el primer equipo. Trigueros, Bruno Soriano, Bakambu o Asenjo lograron cumplir su sueño de jugar en Primera. ¿Por qué no lo puedes lograr tú

El Leganés, siempre original

Los protagonistas del vídeo del equipo pepinero son los propios jugadores. Uno a uno van recibiendo sus regalos navideños personalizados. Como no podía ser de otra forma, Szymanowski recibe un regalo... de Swarovski.

El Valencia quiere recuperar la ilusión

El club valenciano se encuentra en un momento complicado, pero ha querido agradecer la fidelidad de sus aficionados con un vídeo para felicitar la Navidad. Parte de la Ciudad de las Artes y las Ciencias y recorre las entrañas de Mestalla hasta salta al césped, el sueño de cualquier seguidor del equipo.

Alavés y Baskonia, unidos por Navidad

Los jugadores de los equipos de fútbol y baloncesto de Vitoria protagonizan un divertido vídeo en sus respectivos campos de entrenamiento, desde donde desean Feliz Navidad a sus aficionados. ¡Jai zoriontsuak!

Rolf Feltscher pone la voz al villancico del Getafe

El Getafe felicitó la Navidad a sus aficionados con este villancico después del partido ante el Valladolid. En el aparece Rolf Feltscher cantando 'Last Christmas I gave you my heart'. Alex Faurlín toca la guitarra y Juan Cala, Gorosito y Paul Anton son los encargados de la percusión.

La carta del benjamín del Alcorcón, Kristian con 'k', a los Reyes

Un jugador del equipo benjamín es el protagonista del vídeo del club alfarero. Se cuela en el vestuario de Santo domingo y escribe una carta con todos sus deses para los Reyes Magos, que son los mismos que los del resto de aficionados y jugadores del Arcorcón. Recuerda que "el amarillo no da mala suerte" en un vídeo en el que también participan Óscar Plano, Carlos Bellvís, Toribio, David Rodríguez y David Navarro, capitanes del primer equipo.