Los 10 mejores goles de Rooney, que supera a Bobby Charlton como máximo goleador del United

El delantero Wayne Rooney se convirtió este sábado en el máximo goleador de la historia del Manchester United al marcar su gol 250 en el partido de la Premier League que los Diablos Rojos juegan en Stoke City. Rooney igualó el marcador en el minuto cuatro de la segunda parte con un lanzamiento directo de falta desde el lateral izquierdo, sumando un gol más que el mítico Sir Bobby Charlton.

Wayne Rooney scores anequalizer at Stoke.He now stands alone as Manchester United’s all-timetop scorer⚽pic.twitter.com/XQ2ELODEwS