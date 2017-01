'Yo creo', la campaña del Sevilla para conseguir la remontada ante el Madrid

El Sevilla confía en dar la "machada" este jueves levantando un 3-0 ante el Real Madrid en la vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey.

Para ello, el conjunto hispalense ha creado la campaña #YoCreo, con la que quiere demostrar al mundo que "está equivocado" y que con corazón y si se cree en un sueño "todo es posible".

El entrenador del Sevilla, Jorge Sampaoli, afirmó que no puede "elegir" cual de sus dos próximos enfrentamientos ante el Real Madrid, el de Copa del Rey de este jueves con un resultado a remontar muy adverso o el del domingo en La Liga Santander, es más importante, y aunque sí reconoció que "las intenciones serán las mismas" en ambos, el liguero es para ellos "una final".

"Si usted me dice que paso la eliminatoria, elijo el primero, pero no tiene nada que ver con la realidad y no puedo elegir, tengo que jugar y competir, sabiendo que tengo enfrente a un rival que normalmente les gana a todos", advirtió Sampaoli este miércoles en declaraciones en rueda de prensa recogidas por la web sevillista.

Para el argentino, "la importancia" del choque copero con el del domingo "es la misma en el desarrollo del juego", pero admitió que hay "poco tiempo" hasta el domingo y que por ello tendrá que "modificar algunos jugadores para llegar bien al domingo" porque están "esperanzados de recortarle distancias al Real Madrid".