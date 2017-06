DISCAPACIDAD. 300 PERSONAS PARTICIPAN EN LA XI EDICIÓN DEL TORNEO DE GOLF PLAZA NORTE 2 A BENEFICIO DE DOWN MADRID

Etiquetas

Más de 300 personas con y sin discapacidad intelectual participaron en la XI edición del Torneo de Golf Plaza Norte 2, celebrado el 10 y 11 de junio en el Complejo Deportivo del RACE en Madrid, a beneficio de la Fundación Síndrome de Down de Madrid (Down Madrid).Los participantes, según informó hoy Down Madrid, también colaboraron con la entidad a través de una rifa solidaria. El torneo estaba dividido en dos categorías masculinas, dos femeninas, un campeón Scratch y dos premios especiales: Drive más largo en hoyo 11 y Bola más cercana en hoyo 9.Esta cita deportiva ha contado con la colaboración principal de Plaza Norte 2, el RACE, Acciona, Estrella Damm y Coca-Cola. Además, también han colaborado Alliance Vending, Caser Seguros, El Corte Inglés, Gredos San Diego, Go Fit, Ibecosol, Lumanai y Option&Solutions.