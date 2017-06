Guardiola: "Que el Real Madrid no se confíe, el Barça vuelve siempre"

Etiquetas

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha pedido al Real Madrid, recientemente proclamado campeón de Europa, que no se "confíe", porque el FC Barcelona "vuelve siempre", y ha felicitado al entrenador blanco, Zinédine Zidane, por su trabajo "extraordinario" al frente de su equipo.

"Debo felicitar al Real Madrid, por supuesto, por la 'Champions', pero que no se confíen, que el Barça vuelve siempre", declaró ante los medios de comunicación tras participar en el torneo de golf organizado por la Fundación Johan Cruyff.

Por otra parte, el técnico de Santpedor felicitó a Zinédine Zidane por la consecución de la 'Duodécima', pero no quiso hacer comparaciones con él. "Nos parecemos en lo del pelo", bromeó. "Ha hecho un trabajo extraordinario, me alegro mucho por él, fue un jugador de otro nivel, de los mejores que he visto nunca, y los resultados como entrenador así lo dicen", concluyó.